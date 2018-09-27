Российскую звезду сериала «Деффчонки» за границей обвинили в употреблении наркотиков

Артистку шокировали обвинения в свой адрес в употреблении запрещенных препаратов. Сплетни про себя они услышала совершенно случайно.

"Одна дама рассказывала своей дочке, что тут отдыхает Галина Боб и что встретить меня точно можно на взрослой дискотеке, так как вчера она меня видела там, и, по ее словам, я отжигала там "под чем-то", – написала знаменитость. При этом актриса изумилась тому, как можно делать такие выводы без оснований и доказательств.

Боб выразила сожаление о том, что люди могут отдыхать только "под чем-то", и не могут представить, что можно веселиться иначе. Подписчики поспешили успокоить любимую артистку.