Шокирующее фото: секс британской пары разрушил трехэтажное здание

290-килограммовый мужчина и его 200-килограммовая девушка, во время секса, провалились сквозь несколько этажей и оказались в подвале.

Майкл Дэвис и Тереза Уокер проживают в трёхэтажном доме в городе Ливерпуль. Во время занятия сексом пара находилась на верхнем этаже. В какой-то момент их кровать провалилась сквозь пол. Однако второй этаж не смог стать преградой для падающей пары с ожирением, поэтому Майкл и Тереза упали в подвал. Падение привело к разрушению не только полов, но и стен здания.

Влюблённым повезло, и единственной травмой оказался перелом у 290-килограммового Майкла Дэвиса. Также удачным моментом оказалось отсутствие других людей в доме, поэтому никто не пострадал. Спасатели отметили, что возраст здания составляет около 250 лет.

Один из жильцов здания Том Уотсон, утверждает, что авария была предсказуема:

“Эта пара несколько раз в неделю очень громко занималась сексом, и каждый раз все здание дрожало. На стенах появились трещины, и свет каждый раз мерцал. Это старое здание, оно не было рассчитано, чтобы выдержать такое испытание!“

По его словам, он неоднократно сообщал домовладельцу об опасной ситуации, предлагал построить дополнительные опоры, однако тот ничего не предпринял. Уотсон отметил, что другие жильцы уже съехали, не выдержав доставляемого им соседями стресса. Поэтому две квартиры, расположенные ниже жилья пары, были незаняты в течение нескольких месяцев, что объясняет отсутствие других пострадавших.