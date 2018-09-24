Экс-игрок «Зенита» удивился голому фото своей жены... Но она все объяснила
24 сентября 2018, 11:17
Жена экс-защитника "Зенита" и серебряного призера чемпионата мира 2014 года Эсекьеля Гарая Тамара Горро выложила в соцсети фотографию в стиле ню и написала, что считает это своеобразным манифестом женской свободы, пишет Лайф.
— Женщина свободна. Я голая, потому что хочу этого. Я голая, потому что никому не причиняю вреда. Я голая, потому что не отличаюсь от других. Я голая, потому что свободна, — написала Горро.
История получила продолжение, потому что такой поворот, видимо, был неожиданным и для самого Гарая. Он отреагировал любопытно, прямо в комментариях к посту заметив, что "не знал, что живет в одном доме с таким сокровищем". Напомним, пара имеет двоих детей.