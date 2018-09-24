Пн, 24.09.2018
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  • Экс-игрок «Зенита» удивился голому фото своей жены... Но она все объяснила

Экс-игрок «Зенита» удивился голому фото своей жены... Но она все объяснила

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ФОТО: скриншот

Жена экс-защитника "Зенита" и серебряного призера чемпионата мира 2014 года Эсекьеля Гарая Тамара Горро выложила в соцсети фотографию в стиле ню и написала, что считает это своеобразным манифестом женской свободы, пишет Лайф.

— Женщина свободна. Я голая, потому что хочу этого. Я голая, потому что никому не причиняю вреда. Я голая, потому что не отличаюсь от других. Я голая, потому что свободна, — написала Горро.

ФОТО: скриншот

История получила продолжение, потому что такой поворот, видимо, был неожиданным и для самого Гарая. Он отреагировал любопытно, прямо в комментариях к посту заметив, что "не знал, что живет в одном доме с таким сокровищем". Напомним, пара имеет двоих детей.

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