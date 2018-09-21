Видео: туристы обнаружили в отеле номера в Нарва-Йыэсуу эту дверцу...

Домом редакции портала Limon.ee на время деловой поездки в Нарву и Нарва-Йыэсуу стал отель Liivarand Spa Hotel недалеко от моря. Когда мы подъехали к этому внушительному пятиэтажному зданию, увидели автомобили с российскими номерами и у нас на глазах почти прямо у входа остановился целый автобус эстонцев, которые тоже решили здесь разместиться.