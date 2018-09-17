Пн, 17.09.2018
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  • Не узнать... Петросян кардинально изменился перед важным событием

Не узнать... Петросян кардинально изменился перед важным событием

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Евгений Петросян.

ФОТО: ITAR-TAS / Scanpix.

Накануне своего дня рождения юморист Евгений Петросян впервые за много лет решился сменить образ на более брутальный. 73-летний народный артист отрастил щетину, пишет Дни.ру.

Именинник показал поклонникам снимок, на котором предстал в новом имидже. Публикация в Instagram собрала сотни комплиментов от фанатов, которые поздравили Евгения Вагановича с праздником, воспользовавшись случаем.

Артисту пожелали оставаться таким же позитивным и молодым душой. "Вам так идет новый имидж!", "Не хотите попробовать отрастить бороду? Вам будет очень хорошо", "Освежился после развода. Так держать! С днем рождения", – пишут пользователи.

Один из них – архивная детская фотография, где в подписи Евгений Ваганович написал слова благодарности своим родителям. "В моем возрасте, наверное, надо начинать уже обратный отсчет. Так что с каждым годом я все моложе и моложе!" – рассказал он.

Позже Петросян разместил видео с обращением к своим преданным поклонникам. Артист поблагодарил их за теплые слова.

Ранее бывшая представительница интересов Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур рассказала, что на нее вышла молодая актриса, назвавшаяся возлюбленной 72-летнего Евгения Петросяна. По ее словам, она родила якобы больному юмористу ребенка, однако он не был щедр – приходилось выбивать из него буквально каждую копейку.

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