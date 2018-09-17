Не узнать... Петросян кардинально изменился перед важным событием

Именинник показал поклонникам снимок, на котором предстал в новом имидже. Публикация в Instagram собрала сотни комплиментов от фанатов, которые поздравили Евгения Вагановича с праздником, воспользовавшись случаем.

Артисту пожелали оставаться таким же позитивным и молодым душой. "Вам так идет новый имидж!", "Не хотите попробовать отрастить бороду? Вам будет очень хорошо", "Освежился после развода. Так держать! С днем рождения", – пишут пользователи.

Один из них – архивная детская фотография, где в подписи Евгений Ваганович написал слова благодарности своим родителям. "В моем возрасте, наверное, надо начинать уже обратный отсчет. Так что с каждым годом я все моложе и моложе!" – рассказал он.

Позже Петросян разместил видео с обращением к своим преданным поклонникам. Артист поблагодарил их за теплые слова.