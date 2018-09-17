Вера Брежнева вызвала споры в сети провокационным снимком

Известная певица Вера Брежнева в который раз порадовала поклонников пикантным снимком. В Instagram певица опубликовала фото, на котором она позирует в коротком платье с глубоким декольте.
Мнение поклонников насчет внешнего вида звезды разделилось: одни уверяют, что певица выглядит вульгарно, другие же наоборот поддержали Веру лестными комментариями.
"Ну невозможно же красива!", "Вера, самое главное не сломаться, вы красивая, умная, добрая не читайте негативные комментарии. Счастья вам и терпения", "Прям муза неземная", "Она супер красивая", – написали поклонники Веры.
"Вид на фото болезненный. Неудачно", "Какая вульгарная", "Что с ней? Выражение лица?", "Кошмар. Некрасиво", "Что за вид, просто смотреть противно", "Фото неудачное, горбатое какое то. Ужас...", "Прости конечно, но что правда, то правда", – возмутились остальные.