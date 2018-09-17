Вера Брежнева вызвала споры в сети провокационным снимком

"Ну невозможно же красива!", "Вера, самое главное не сломаться, вы красивая, умная, добрая не читайте негативные комментарии. Счастья вам и терпения", "Прям муза неземная", "Она супер красивая", – написали поклонники Веры.

"Вид на фото болезненный. Неудачно", "Какая вульгарная", "Что с ней? Выражение лица?", "Кошмар. Некрасиво", "Что за вид, просто смотреть противно", "Фото неудачное, горбатое какое то. Ужас...", "Прости конечно, но что правда, то правда", – возмутились остальные.