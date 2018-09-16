Вс, 16.09.2018
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  • Секунда до катастрофы: звезда YouTube так обрадовалась камерам, что ее грудь едва не вывалилась из платья

Секунда до катастрофы: звезда YouTube так обрадовалась камерам, что ее грудь едва не вывалилась из платья

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YouTube entertainer Eva Gutowski shows off her dress as she arrives at the Human Rights Campaign National Dinner in Washington, D.C., Saturday, Sept. 15, 2018. (AP Photo/Cliff Owen)

ФОТО: Cliff Owen / AP

Звезда «Youtube» и бьюти-блогер Ева Гутовски стала гостьей мероприятия Human Rights Campaign National Dinner в Вашингтоне, для которого выбрала черное платье с очень рискованным декольте. 

ФОТО: Cliff Owen / AP

В какой-то момент девушка решила подкинуть пышную юбку, из-за чего едва не попала в курьезную ситуацию... 

ФОТО: Cliff Owen / AP

Стоит отметить, что Ева - весьма популярная персона за рубежом, за ее жизнью в Инстаграм следят более пяти миллионов человека, на ее видео ролики подписано больше восьми миллионов человек. Недавно Ева увеличила грудь и теперь хвастается своими формами при каждом удобном моменте. 

ФОТО: Frank Micelotta/Fox/PictureGroup / PictureGroup/Sipa USA

Помимо канала на «Youtube», Ева Гутовски ведет свою страницу в Инстаграм, где размещает фото, на которых демонстрирует свою великолепную фигуру в разных купальниках.

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