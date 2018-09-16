Секунда до катастрофы: звезда YouTube так обрадовалась камерам, что ее грудь едва не вывалилась из платья

Стоит отметить, что Ева - весьма популярная персона за рубежом, за ее жизнью в Инстаграм следят более пяти миллионов человека, на ее видео ролики подписано больше восьми миллионов человек. Недавно Ева увеличила грудь и теперь хвастается своими формами при каждом удобном моменте.