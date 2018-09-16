Секунда до катастрофы: звезда YouTube так обрадовалась камерам, что ее грудь едва не вывалилась из платья
16 сентября 2018, 15:51
Звезда «Youtube» и бьюти-блогер Ева Гутовски стала гостьей мероприятия Human Rights Campaign National Dinner в Вашингтоне, для которого выбрала черное платье с очень рискованным декольте.
В какой-то момент девушка решила подкинуть пышную юбку, из-за чего едва не попала в курьезную ситуацию...
Стоит отметить, что Ева - весьма популярная персона за рубежом, за ее жизнью в Инстаграм следят более пяти миллионов человека, на ее видео ролики подписано больше восьми миллионов человек. Недавно Ева увеличила грудь и теперь хвастается своими формами при каждом удобном моменте.
Помимо канала на «Youtube», Ева Гутовски ведет свою страницу в Инстаграм, где размещает фото, на которых демонстрирует свою великолепную фигуру в разных купальниках.