40-летняя жена успешного футболиста: «Меня ненавидят за то, что я богаче и красивее многих»

Жена сербского футболиста Душко Тошича Елена Карлеуша устроила скандал в соцсетях после того, как обвинила своих подписчиков в ненависти. Певица не стеснялась в выражениях и постаралась культурно принизить простых смертных.

ФОТО: Vida Press

Как я могу доказать, что всегда добиваюсь поставленных целей? Легко. Я умная, красивая, богатая, успешная. Конечно, мне будут все завидовать

Это высказывание было написано под одним из фото, на котором жена футболиста загорает топлес. Если посмотреть её «Инстаграм», певица не скупится на откровенные фото. Стоит отметить, что для 40 лет она выглядит действительно круто. А фигуре можно только позавидовать.

ФОТО: Vida Press

Но не только интеллектом и внешностью отметилась Елена. Не так давно она попала в скандал, когда заявила о безупречности своего вкуса. При этом певица обвинила саму Ким Кардашьян в копировании ее стиля.

Некоторые ее подписчики не согласились с громкими высказываниями, отметив, что людям со средним достатком приходится во многом себе отказывать, чтобы прокормить семью и платить за квартиру. Но нашлись и те, кто встал на защиту певицы.