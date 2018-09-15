Вт, 18.12.2018
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Фото: самая желанная женщина Великобритании показала аппетитную фигуру

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ФОТО: Vida Press

Британская красотка «немодельной внешности» продолжает радовать своих фанатов своими новыми фото. 

Деми Роуз нельзя назвать классической топ-моделью: ее параметры далеки от общепринятых 90−60−90, да и рост девушки отнюдь не 180 сантиметров. Однако это не мешает ей называться одной из самых желанных женщин в Великобритании. 

ФОТО: Vida Press

Брюнетка вновь снялась для интернет-магазина одежды I Saw It First. На снимках девушка появилась босиком и с распущенными волнистыми локонами, которые слегка выгорели на ярком солнце испанского острова.

ФОТО: Vida Press

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