Фото: самая желанная женщина Великобритании показала аппетитную фигуру
16 сентября 2018, 10:25
Британская красотка «немодельной внешности» продолжает радовать своих фанатов своими новыми фото.
Деми Роуз нельзя назвать классической топ-моделью: ее параметры далеки от общепринятых 90−60−90, да и рост девушки отнюдь не 180 сантиметров. Однако это не мешает ей называться одной из самых желанных женщин в Великобритании.
Брюнетка вновь снялась для интернет-магазина одежды I Saw It First. На снимках девушка появилась босиком и с распущенными волнистыми локонами, которые слегка выгорели на ярком солнце испанского острова.