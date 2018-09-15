Гороскоп на субботу, 15 сентября: как провести этот день

Дева

Достаточно удачный, хоть и непростой день. Он связан с возвращением старых проблем, необходимостью исправлять ошибки, о которых вы успели забыть. Чрезвычайно важной в таких обстоятельствах становится поддержка единомышленников. К счастью, сегодня коллеги, родственники и друзья на вашей стороне. Удачными будут решения, касающиеся финансов, а в особенности – долгосрочных инвестиций.

У влюбленных не все идет гладко, но шансы изменить ситуацию к лучшему весьма высоки. Ведите себя естественно, не пытайтесь ввести свою «половинку» в заблуждение. Любая ложь, даже та, которая кажется совершенно необходимой, нанесет серьезный ущерб отношениям.

Весы

Весам предстоит день оригинальный и интересный, позволяющий получить новые впечатления и полезные знания. Очень хорошо складывается деловое общение, продуктивны переговоры, легко завязываются полезные знакомства. Умеренность в расходах позволит избежать финансовых проблем – не исключена задержка ожидаемых поступлений.

Атмосфера в семье довольно напряженная, и заниматься миротворческими действиями придется, видимо, именно вам. Влюбленные смогут отлично провести время в увеселительных заведениях и на светских мероприятиях. Нежелательно злоупотреблять алкоголем и тяжелой пищей.

Скорпион

Скорпионы могут рассчитывать на поддержку родственников, их одобрение и понимание. Это очень важно, поскольку день представителям знака предстоит непростой. Отмечается тенденция к усугублению всех существующих проблем, а также росту требований к окружающим. Не стоит ждать, что кто-то даст ответы на тревожащие вас вопросы: только вы сами, причем ценой нешуточных усилий, можете изменить ситуацию.

День подходит для командировок и поездок, заключения сделок с иностранцами, привлечения зарубежного капитала в ваш бизнес. Если вы делаете покупки, не ограничивайтесь мелочами: можно приобретать крупные и дорогие вещи.

Стрелец

Стрельцам везет в работе и в любви, а вот в финансовой сфере дела обстоят не лучшим образом. Постарайтесь сократить расходы, не швыряйтесь деньгами: благоразумие, проявленное сегодня, убережет вас от проблем в будущем. Нет причин беспокоиться об отношениях с коллегами и руководством, ваш авторитет непоколебим, все попытки недоброжелателей нанести удар по вашей репутации обречены на неудачу.

Возможно появление новых интересов, зарождение новых симпатий. Романтические отношения меняются стремительно, чувства обретают невиданную глубину. Звезды советуют проводить как можно больше времени с теми, кто вам небезразличен, и уделять максимум внимания мелочам.

Козерог

День сложный, противоречивый, требующий и мудрости, и терпения, и находчивости. Козероги смогут справиться с трудностями благодаря своему высокому интеллекту и моральной стойкости, которая позволяет не попадать в ловушки соблазнов и искушений. Воздержитесь от любых поступков, которые могут быть неоднозначно истолкованы близкими людьми: вероятность того, что вас поймут правильно, минимальна.

День связан со снижением жизненного потенциала, не исключены недомогания, обострение хронических заболеваний. Отложите посещение спортивных и светских мероприятий, активный отдых; свободное время лучше провести дома.

Водолей

День не слишком удачный и плодотворный: мало кому из Водолеев удастся достичь поставленной цели в личной и профессиональной сферах. Попытки кардинально изменить ситуацию едва ли дадут результат, на который вы рассчитываете, поэтому, решаясь на активные действия, будьте готовы к неприятным сюрпризам.

Возможны временные финансовые трудности, за помощью лучше обращаться к членам семьи. Нежелательно рисковать по пустякам, ввязываться в сомнительные затеи. Ваша интуиция сегодня не столь сильна, как обычно, поэтому на доводы логики и здравого смысла следует обращать особое внимание.

Рыбы

Очень удачный день для поездок любого рода, причем как краткосрочных, так и длительных. На отдых лучше отправляться вместе с членами семьи – совместное времяпровождение пойдет на пользу отношениям. Профессиональные дела складываются не лучшим образом, многим Рыбам придется быстро принимать непростые решения, брать на себя ответственность за поступки других.