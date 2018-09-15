Гороскоп на субботу, 15 сентября: как провести этот день

Отношения с близкими людьми складываются хорошо и ровно в силу того, что каждый склонен расходовать свои душевные силы очень экономно, а потому вероятность конфликтов и ссор мала. Некоторые проблемы ожидают лишь тех, кто привык подпитываться энергией других, предупреждает Dvorec.
Овен
Овны на удивление благоразумны: сегодня представителей этого знака практически невозможно втянуть в какие-то сомнительные аферы, рискованные проекты. Рассудительность приносит достойные плоды – вероятно улучшение финансового положения, решение профессиональных проблем, не исключено и продвижение по службе.
Старшим родственникам перемены в вашем поведении придутся по душе, а вот любимый человек будет, по меньшей мере, озадачен, а то и неприятно удивлен. День подходит для семейных торжеств, а также участия в разнообразных официальных мероприятиях. Можно встречаться с представителями государственных организаций.
Телец
По-прежнему сильно влияние благоприятных тенденций на личную жизнь и романтические отношения. Не исключены новые знакомства, но куда более вероятно то, что вы увидите в новом свете человека, которого давно знаете. Можно доверять своей интуиции: она не подведет, и не опасаться неприятных последствий поспешных решений.
В профессиональной сфере ситуация менее приятна, здесь возможно возвращение старых проблем обострение разногласий. Пересмотрите отношения с давними партерами: не исключено, что они уже изжили себя. День также связан с утратой интереса к прежней сфере деятельности, появлением новых целей.
Близнецы
Проблемы в личной жизни становятся более серьезными, появляется ощущение, что мелкие разногласия – это лишь предвестники настоящего конфликта, а то и полного разрыва отношений. Пора принимать меры. Сегодня ситуация требует от вас ответственного подхода и взвешенных решений, нельзя полагаться на интуицию, эмоции, какие-то внезапные озарения.
В деловой сфере ситуация куда более простая, благоприятная и однозначная – на вашей стороне сегодня не только звезды, но и сильные мира сего. Возможно благополучное решение давних проблем, достижение долгожданного взаимопонимания с давними партнерами.
Рак
Этот день связан с появлением новых проблем и задач, требующих решения, причем как в профессиональной, так и в личной сфере. У многих Раков появится ощущение, что их буквально рвут на части – внимания требуют коллеги и руководство, друзья и родственники, любимый человек и даже случайные знакомые. Ищите возможность хоть немного побыть наедине с собой, послушать приятную музыку, расслабиться.
День вполне удачен с финансовой точки зрения. Ракам, задумывавшимся о начале семейного бизнеса, стоит отнестись к этому вопросу более серьезно: сегодня могут появиться интересные идеи и возможности. Хорошо пройдут праздники и вечеринки, однако в развлечениях надо знать меру – жизненный потенциал снижен, возможно переутомление.
Лев
Очень сложный день с точки зрения личной жизни, причем касается это как юных влюбленных, так и семейных пар со стажем. Недопустимы проявления агрессии, собственнических инстинктов, ревности; лучшее, что вы можете сейчас сделать – это постараться найти и устранить причину собственного деструктивного поведения, не навязывая ничего партнеру.
Профессиональные победы незначительны, но приятны. День также связан с укреплением вашей репутации и ростом авторитета, развитием профессиональных отношений, созданием базы для финансового процветания. Непременное условие всех перечисленных благ – усердие и неподдельный энтузиазм.
Дева
Достаточно удачный, хоть и непростой день. Он связан с возвращением старых проблем, необходимостью исправлять ошибки, о которых вы успели забыть. Чрезвычайно важной в таких обстоятельствах становится поддержка единомышленников. К счастью, сегодня коллеги, родственники и друзья на вашей стороне. Удачными будут решения, касающиеся финансов, а в особенности – долгосрочных инвестиций.
У влюбленных не все идет гладко, но шансы изменить ситуацию к лучшему весьма высоки. Ведите себя естественно, не пытайтесь ввести свою «половинку» в заблуждение. Любая ложь, даже та, которая кажется совершенно необходимой, нанесет серьезный ущерб отношениям.
Весы
Весам предстоит день оригинальный и интересный, позволяющий получить новые впечатления и полезные знания. Очень хорошо складывается деловое общение, продуктивны переговоры, легко завязываются полезные знакомства. Умеренность в расходах позволит избежать финансовых проблем – не исключена задержка ожидаемых поступлений.
Атмосфера в семье довольно напряженная, и заниматься миротворческими действиями придется, видимо, именно вам. Влюбленные смогут отлично провести время в увеселительных заведениях и на светских мероприятиях. Нежелательно злоупотреблять алкоголем и тяжелой пищей.
Скорпион
Скорпионы могут рассчитывать на поддержку родственников, их одобрение и понимание. Это очень важно, поскольку день представителям знака предстоит непростой. Отмечается тенденция к усугублению всех существующих проблем, а также росту требований к окружающим. Не стоит ждать, что кто-то даст ответы на тревожащие вас вопросы: только вы сами, причем ценой нешуточных усилий, можете изменить ситуацию.
День подходит для командировок и поездок, заключения сделок с иностранцами, привлечения зарубежного капитала в ваш бизнес. Если вы делаете покупки, не ограничивайтесь мелочами: можно приобретать крупные и дорогие вещи.
Стрелец
Стрельцам везет в работе и в любви, а вот в финансовой сфере дела обстоят не лучшим образом. Постарайтесь сократить расходы, не швыряйтесь деньгами: благоразумие, проявленное сегодня, убережет вас от проблем в будущем. Нет причин беспокоиться об отношениях с коллегами и руководством, ваш авторитет непоколебим, все попытки недоброжелателей нанести удар по вашей репутации обречены на неудачу.
Возможно появление новых интересов, зарождение новых симпатий. Романтические отношения меняются стремительно, чувства обретают невиданную глубину. Звезды советуют проводить как можно больше времени с теми, кто вам небезразличен, и уделять максимум внимания мелочам.
Козерог
День сложный, противоречивый, требующий и мудрости, и терпения, и находчивости. Козероги смогут справиться с трудностями благодаря своему высокому интеллекту и моральной стойкости, которая позволяет не попадать в ловушки соблазнов и искушений. Воздержитесь от любых поступков, которые могут быть неоднозначно истолкованы близкими людьми: вероятность того, что вас поймут правильно, минимальна.
День связан со снижением жизненного потенциала, не исключены недомогания, обострение хронических заболеваний. Отложите посещение спортивных и светских мероприятий, активный отдых; свободное время лучше провести дома.
Водолей
День не слишком удачный и плодотворный: мало кому из Водолеев удастся достичь поставленной цели в личной и профессиональной сферах. Попытки кардинально изменить ситуацию едва ли дадут результат, на который вы рассчитываете, поэтому, решаясь на активные действия, будьте готовы к неприятным сюрпризам.
Возможны временные финансовые трудности, за помощью лучше обращаться к членам семьи. Нежелательно рисковать по пустякам, ввязываться в сомнительные затеи. Ваша интуиция сегодня не столь сильна, как обычно, поэтому на доводы логики и здравого смысла следует обращать особое внимание.
Рыбы
Очень удачный день для поездок любого рода, причем как краткосрочных, так и длительных. На отдых лучше отправляться вместе с членами семьи – совместное времяпровождение пойдет на пользу отношениям. Профессиональные дела складываются не лучшим образом, многим Рыбам придется быстро принимать непростые решения, брать на себя ответственность за поступки других.
Нестабильна ситуация в сфере романтических отношений: влюбленные то чувствуют себя абсолютно счастливыми, то погружаются в сомнения и неприятные раздумья. В любом случае, для того, чтобы коренным образом менять ситуацию, день не подходит – ждите развития событий.