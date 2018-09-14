Деми Роуз в бикини ищет любовь: модель привлекает мужчин пикантными фото

Успешная британская модель Деми Роуз – одна из самых успешных пышнотелых красавиц, которые покорили своими формами современный модельный мир. За жизнью красавицы следит не один миллион человек. А она в свою очередь привлекает представителей сильного пола своими откровенными и привлекательными фото, передает Joinfo.ua.

Известно, что девушка в основном работает моделью купальников и нижнего белья, а потому в ее аккаунте в Инстаграм можно встретить огромное количество соответствующих снимков с фотосессий.

ФОТО: Vida Press

В подписи к новому снимку звезда написала: "В ожидании милого…".

ФОТО: Vida Press

После подобных замечаний, на девушку посыпалось огромное количество предложений о свиданиях и прочем.