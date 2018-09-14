Валерий Меладзе поделился нежным фото с Альбиной Джанабаевой

Уже давно остались в прошлом те времена, когда Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева скрывали от всех свои отношения. Пара не появлялась вместе на мероприятиях, они не публиковали общие фото в соцсетях, не давали интервью и не снимались на обложках журналов. Сейчас все изменилось — артисты больше не скрывают, что они вместе и воспитывают двоих общих детей. Теперь все чаще можно увидеть их на светских вечеринках, да и общие фото в соцсетях теперь появляются гораздо чаще.