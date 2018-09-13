45-летняя Юлия Высоцкая показала шикарные ноги в мини

Юлия опубликовала в своем Instagram снимок, на котором позирует на улице колоритного греческого острова Антипаксос. Звезда запечатлена в мини-платье нежно-лимонного оттенка, кроссовках и с сумкой-почтальонкой.

Фолловеры отметили, что у нее идеальные ноги: стройные и подтянутые. Актриса получила сотни хвалебных комментариев и более 21 тысячи отметок "Нравится". "Красивая фигура! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Юлия вы прекрасны", "Ах эти ножки! Не у каждой молодухи такие", "Красивая, стройная, умная, скромная женщина...", "Ну здесь то просто девушка, когда без дедушки!", "Восхищаюсь! Великолепна во всем и всегда", – пишут восхищенные интернет-обыватели.

Отметим, что это лето для Юлии выдалось очень насыщенным. Высоцкая загорала в Испании и Франции, где отдыхала вместе с мужем Андреем Кончаловским. Актриса выкроила время в плотном рабочем графике для того, чтобы провести несколько недель в компании любимого мужчины.