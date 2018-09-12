«Вы не толстые, у вас — вздутие!» Напиток против вздутия живота

Это особые бактерии, которые не проявляют себя сразу после попадания в организм. Они могут передаваться через немытые руки и пищу. Несвоевременное лечение такого недуга может привести к пептической язве или даже раку желудка! Пишет Lime.Energy.

Вздутие живота у взрослых

1. Как узнать о коварных бактериях? Инфицирование пилори может проявляться в симптомах, едва заметных для человека: вздутие живота, изжога, диарея, метеоризм и дискомфорт в желудке. Обычно мы ошибочно воспринимаем такие признаки как нормальное функционирование нашего организма.

2. Каверзные пилори могут испортить тебе не только пищеварительную систему, но и настроение. Развитие бактерий снижает уровень серотонина в мозгу, вызывая депрессию и нервозность. Вздутие живота у взрослых — более распространенная проблема, чем ты привык считать…

3. К счастью, болезни, спровоцированные пилори, излечимы. Лечение часто включает в себя комбинацию антибиотиков и препаратов для уменьшения секреции желудочного сокас.

4. Надлежащий режим питания и прием дополнительно витаминов А, С и Е наряду с цинком — очень важные меры, которые защитят желудок от чрезмерной нагрузки.

5. Также желательно принимать пробиотики, содержащие лакто- и бифидобактерии. И напоследок не стоит забывать о гигиене: тщательно мой руки по приходе с улицы и перед едой. Питьевую воду следует покупать или фильтровать в домашних условиях.

апиток против вздутия живота

Ингредиенты

1 лимон

1 огурец

1 ст. л. сока алоэ

1 пучок кинзы или петрушки

0,5 ст. воды

Приготовить напиток просто: достаточно смешать все ингредиенты в блендере или кухонном комбайне. Волшебный эликсир нужно пить натощак, 1 стакана в день достаточно. Для большего лечебного эффекта можно выпивать еще 1 стакан между приемами пищи!