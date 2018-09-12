«Вы не толстые, у вас — вздутие!» Напиток против вздутия живота

Ты можешь и не подозревать, что в твоем организме таится Helicobacter pylori — это вид спиралевидных грамотрицательных бактерий, которые инфицируют различные области желудка и двенадцатиперстной кишки.
Это особые бактерии, которые не проявляют себя сразу после попадания в организм. Они могут передаваться через немытые руки и пищу. Несвоевременное лечение такого недуга может привести к пептической язве или даже раку желудка! Пишет Lime.Energy.
Вздутие живота у взрослых
1. Как узнать о коварных бактериях? Инфицирование пилори может проявляться в симптомах, едва заметных для человека: вздутие живота, изжога, диарея, метеоризм и дискомфорт в желудке. Обычно мы ошибочно воспринимаем такие признаки как нормальное функционирование нашего организма.
2. Каверзные пилори могут испортить тебе не только пищеварительную систему, но и настроение. Развитие бактерий снижает уровень серотонина в мозгу, вызывая депрессию и нервозность. Вздутие живота у взрослых — более распространенная проблема, чем ты привык считать…
3. К счастью, болезни, спровоцированные пилори, излечимы. Лечение часто включает в себя комбинацию антибиотиков и препаратов для уменьшения секреции желудочного сокас.
4. Надлежащий режим питания и прием дополнительно витаминов А, С и Е наряду с цинком — очень важные меры, которые защитят желудок от чрезмерной нагрузки.
5. Также желательно принимать пробиотики, содержащие лакто- и бифидобактерии. И напоследок не стоит забывать о гигиене: тщательно мой руки по приходе с улицы и перед едой. Питьевую воду следует покупать или фильтровать в домашних условиях.
апиток против вздутия живота
Ингредиенты
- 1 лимон
- 1 огурец
- 1 ст. л. сока алоэ
- 1 пучок кинзы или петрушки
- 0,5 ст. воды
Приготовить напиток просто: достаточно смешать все ингредиенты в блендере или кухонном комбайне. Волшебный эликсир нужно пить натощак, 1 стакана в день достаточно. Для большего лечебного эффекта можно выпивать еще 1 стакан между приемами пищи!
Это средство является чрезвычайно полезным для пищеварительной системы, ты почувствуешь бодрость уже после первого стакана! Все ингредиенты тщательно подобраны для того, чтобы стимулировать твой метаболизм, и сжигают жир даже во время сна.