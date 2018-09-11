Госпитализированная Василиса Володина высказалась о своей беременности

Астролог из передачи "Давай поженимся" Василиса Володина попала в больницу. Она сама рассказала об этом, отметив, что волноваться за нее не стоит, пишет Дни.ру.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Василиса Володина опубликовала фотографию, на которой запечатлена лежащей на больничной койке с книгой в руке. "Со мной все в полном порядке. Мы бодры, веселы! Если серьезно, немного отдыхаю и оздоравливаюсь между съемками", – успокоила поклонников Володина.
Астролог обратилась и к представителям прессы. "У меня нет тяжелых болезней, непоправимых состояний, алкоголизма, беременности и шизофрении, о которых вы все равно напишете через десять минут. Звонить и писать не надо. Дайте покоя!" – жестко высказалась соведущая брачного шоу "Давай поженимся".