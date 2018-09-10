Видео: Лолита порадовалась призыву лишить Киркорова и Баскова звания народных артистов

«Заразы! Гудков второй клип сделал! Сколько я просила Гудкова мне сценарий написать!» - говорил Лолита.

Также она читает призыв в соцсетях лишить Киркорова и Баскова звания народных артистов и радуется такой перспективе.

«Их лишают званий народных артистов. Ура! У меня звания нет, пусть и у них не будет», - говорит она и «приказывает» своему коллективу не смотреть «Ибицу». «Узнав», что ее снимают, Лолита резко меняет настроение и желает коллегам по цеху творческих успехов. Смотрите видео!