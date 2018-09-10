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  • Видео: Лолита порадовалась призыву лишить Киркорова и Баскова звания народных артистов

Видео: Лолита порадовалась призыву лишить Киркорова и Баскова звания народных артистов

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Лолита.

ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik

Певица опубликовала шуточный ролик в соцсетях.

Лолита в шуточной манере прокомментировала новый скандальный клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Ибица», вызвавший гнев пользователей Сети.

«Заразы! Гудков второй клип сделал! Сколько я просила Гудкова мне сценарий написать!» - говорил Лолита.

Также она читает призыв в соцсетях лишить Киркорова и Баскова звания народных артистов и радуется такой перспективе.

«Их лишают званий народных артистов. Ура! У меня звания нет, пусть и у них не будет», - говорит она и «приказывает» своему коллективу не смотреть «Ибицу». «Узнав», что ее снимают, Лолита резко меняет настроение и желает коллегам по цеху творческих успехов. Смотрите видео!

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