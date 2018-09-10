Понедельник будет удачным для этого знака Зодиака: гороскоп на 10 сентября

Радует состояние финансовых дел: ваши возможности, наконец, совпадут с вашими потребностями. Однако не спешите швырять деньги на ветер – во второй половине дня вам представится возможность сделать очень выгодные инвестиции.

Дева

В высшей степени подходящий день для разнообразных развлечений, посещения увеселительных заведений, отдыха в компании друзей и членов семьи. Несмотря на обычное трудолюбие, сегодня Девы склонны веселиться и даже проявлять немного легкомыслия, так что не исключены увлекательные приключения и забавные происшествия.

На работе серьезных перемен не ожидается, однако будьте готовы вернуться к сложным делам, которые неоднократно откладывались. Возможно получение крупной суммы или заключение выгодной сделки. Девы, работающие с иностранными партнерами, должны быть особенно внимательны и осторожны.

Весы

День спокойный и удачный, омрачит его лишь заметное снижение жизненного потенциала, из-за которого Весы могут испытывать недомогания, чувствовать себя апатию, страдать от отсутствия интереса в жизни. Не отчаивайтесь, звезды предлагают вам весьма действенные «лекарства» - например, путешествия и новые знакомства, которые не только поднимут настроение, но и помогут почувствовать прилив сил.

Многие Весы получат интересные задания, позволяющие проявить себя с лучшей стороны. Возрастает интерес к работе, но и сфера личной жизни не остается «за кадром»: здесь происходят события менее значимые, однако очень приятные.

Скорпион

Скорпионы в ладу с собой, а вот найти общий язык с окружающими представителям этого знака очень непросто. Удивляться тут нечему: ваши идеи кажутся слишком смелыми, планы – невыполнимыми, а увлечения – экстравагантными и даже шокирующими. Постарайтесь свести к минимуму общение с консерваторами, бескомпромиссными сторонниками традиций и правил: именно с такими людьми вам будет труднее всего достичь взаимопонимания.

Личная жизнь – не поле для экспериментов, от любых рискованных затей в данной области нужно отказаться. Сохраняйте то, что имеете: близкие будут вам за это благодарны.

Стрелец

Все складывается удачно, однако наиболее значительных успехов Стрельцы сегодня достигнут благодаря не везению, а трудолюбию и старательности. Нельзя терять время впустую, бездельничать, отвлекаться от основной цели ради мелких дел; чем более вы внимательны, ответственны и серьезны, тем больше у вас оснований рассчитывать на благосклонность звезд.

Это подходящий день для встречи со старшими родственниками, решения каких-то домашних проблем, а также раскрытия семейных тайн. Не бойтесь задавать близким «скользкие», неудобные вопросы: сегодня вы готовы не только услышать любой ответ, но и правильно отреагировать на него.

Козерог