Лежат друг на друге: Киркоров и Басков шокировали треш-клипом на песню «Ибица» ВИДЕО!
9 сентября 2018, 11:15
На волне популярности треш-клипа «Цвет настроения синий» Филипп Киркоров выпустил новую безумную видеоработу, которую записал совместно с Николаем Басковым. Клип на песню «Ибица» даже шокировал многих зрителей, пишет Soulpost.
«В данном видео содержатся сцены насилия, употребления алкоголя, нецензурная лексика и Филипп Киркоров. Для просмотра лицами достигшими совершеннолетнего возраста», — гласит предупреждение в начале клипа.
На кадрах можно увидеть Сергея Шнурова, Гарика Харламова, Андрея Малахова, Аниту Цой, Валерия Леонтьева и других.