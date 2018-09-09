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Лежат друг на друге: Киркоров и Басков шокировали треш-клипом на песню «Ибица» ВИДЕО!

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Филипп Киркоров и Николай Басков.

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / RIA NOVOSTI

На волне популярности треш-клипа «Цвет настроения синий» Филипп Киркоров выпустил новую безумную видеоработу, которую записал совместно с Николаем Басковым. Клип на песню «Ибица» даже шокировал многих зрителей, пишет Soulpost.

«В данном видео содержатся сцены насилия, употребления алкоголя, нецензурная лексика и Филипп Киркоров. Для просмотра лицами достигшими совершеннолетнего возраста», — гласит предупреждение в начале клипа.

На кадрах можно увидеть Сергея Шнурова, Гарика Харламова, Андрея Малахова, Аниту Цой, Валерия Леонтьева и других.

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