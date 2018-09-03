Фото: распухшая Асмус напугала внешним видом

На лице Кристины Асмус "красуются" кровавая ссадина на брови и синяки вокруг глаз. Пост был подписан словами: "Всем спасибо, смена окончена!".

Можно предположить, что актриса принимала участие в съемках и решила сфотографироваться в гриме. Однако многих ее подписчиков фото не на шутку напугало. "Очень правдоподобно", "Что случилось? Помощь нужна?", "Господи, я думала избили…" "Это Харламов", "Гарик побил", "Говорят, они правда плохо живут, но скрывают", – прокомментировала снимок пользователи Instagram.