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  • Фото: распухшая Асмус напугала внешним видом

Фото: распухшая Асмус напугала внешним видом

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Кристина Асмус

ФОТО: Instagram

Жена Гарика Харламова опубликовала в своем микроблоге снимок, ужаснувший ее поклонников. На фото девушка выглядит так, как будто ее избили, пишет Дни.ру.

На лице Кристины Асмус "красуются" кровавая ссадина на брови и синяки вокруг глаз. Пост был подписан словами: "Всем спасибо, смена окончена!".

Можно предположить, что актриса принимала участие в съемках и решила сфотографироваться в гриме. Однако многих ее подписчиков фото не на шутку напугало. "Очень правдоподобно", "Что случилось? Помощь нужна?", "Господи, я думала избили…" "Это Харламов", "Гарик побил", "Говорят, они правда плохо живут, но скрывают", – прокомментировала снимок пользователи Instagram.

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