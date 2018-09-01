Сергей Лазарев порадовал фанатов свежим снимком с сыном

Сергей достаточно долго скрывал сам факт рождения наследника. Затем он прятал его от папарацци и не показывал лицо малыша. Сейчас в блоге Лазарева не так часто, но можно встретить фото Никиты. Накануне он поделился снимком, сделанным на пляже у моря. Фанаты отметили нежность снимка. Впрочем, нашлись и те, кто традиционно поинтересовался, где мама мальчика.