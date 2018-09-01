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Сергей Лазарев порадовал фанатов свежим снимком с сыном

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Сергей Лазарев.

ФОТО: Eugene Odinokov/Sputnik

В блоге Сергея Лазарева обрадовано свежее фото с сыном. Фанаты засыпали артиста комплиментами, пишет 7d.org.ua.

Сергей достаточно долго скрывал сам факт рождения наследника. Затем он прятал его от папарацци и не показывал лицо малыша. Сейчас в блоге Лазарева не так часто, но можно встретить фото Никиты. Накануне он поделился снимком, сделанным на пляже у моря. Фанаты отметили нежность снимка. Впрочем, нашлись и те, кто традиционно поинтересовался, где мама мальчика.

 

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