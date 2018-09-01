Ким Кардашян осудили за публикацию снимка ее дочери Норт в бикини

Ким Кардашян не относится к тем знаменитостям, которые оберегают своих детей от повышенного внимания со стороны. Супруга Канье Уэста регулярно делится с фолловерами в Instagram фотографиями сына и дочерей. Иногда такая жизнь нараспашку оборачивается скандалами и критикой, пишет Сплетник.
Некоторое время назад интернет-пользователи недоумевали, зачем Ким выпрямляет от природы вьющиеся волосы своей старшей дочери Норт. Теперь же Кардашян накрыла новая волна критики. На днях звезда реалити-шоу поделилась с поклонниками фотографией, сделанной этим летом в Майами.
Ким отдыхала со старшими детьми и друзьями на яхте. Многие из них загорали в купальниках, в том числе и пятилетняя Норт. После публикации одного из кадров в соцсети многие фолловеры осудили знаменитость за то, что она показывает свою дочь в купальнике миллионам людей.
"На мой взгляд, этот купальник не подходит для маленькой девочки.", "Вы должны защищать своих детей, выбирать подходящие их возрасту вещи. Дети не должны фотографироваться в бикини! Это ненормально!", "Ребенок в этом возрасте не должен носить такой купальник. Правда, все это не удивительно, ведь ее мама – Ким Кардашян",– так отреагировали на фото некоторые пользователи соцсети.