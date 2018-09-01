Ким Кардашян осудили за публикацию снимка ее дочери Норт в бикини

Некоторое время назад интернет-пользователи недоумевали, зачем Ким выпрямляет от природы вьющиеся волосы своей старшей дочери Норт. Теперь же Кардашян накрыла новая волна критики. На днях звезда реалити-шоу поделилась с поклонниками фотографией, сделанной этим летом в Майами.

ФОТО: Instagram / Instagram

Ким отдыхала со старшими детьми и друзьями на яхте. Многие из них загорали в купальниках, в том числе и пятилетняя Норт. После публикации одного из кадров в соцсети многие фолловеры осудили знаменитость за то, что она показывает свою дочь в купальнике миллионам людей.