Все должно быть на бумаге: как Джонни Депп обвел вокруг пальца своего адвоката

Сейчас актер переживает не лучшие финансовые времена, но, похоже, что Депп нашел способ обогатиться. Как сообщает The Hollywood Reporter, Джонни Депп выиграл дело против собственного же адвоката Джейка Блума, которое тянулось с осени 2017 года. В заявлении актера говорилось, что его юрист должен вернуть ему все выплаты, осуществленные с начала их сотрудничества. За 18 лет работы на Деппа эта сумма превысила несколько миллионов долларов.

По словам актера, причиной обращения в суд является то, что он с Джейком Блумом не заключал никакой письменной договоренности, а только устную. И хотя в Голливуде это обычная практика, Джонни Депп все же решил испытать судьбу и отсудить у адвоката его заработанные деньги.

Стоит отметить, что шансы на победу актера в судебном деле были мизерными, так как его адвокат получил плату за выполненную работу. Однако судья Терри Грин неожиданно решил создать прецедент в юридической практике.

"Не думаю, что существуют отдельные правила для шоу-бизнеса. Я считаю, что мы сейчас должны создать прецедент, который навсегда изменит подобный обычай. Все сделки должны быть письменными, чтобы избежать случаев, подобных тому, что мы рассматриваем сейчас", – отметил Терри Грин.