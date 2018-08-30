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Названа дата похорон Иосифа Кобзона

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Иосиф Кобзон.

ФОТО: Scanpix

Народного артиста СССР Иосифа Кобзона похоронят рядом с матерью, на Востряковском кладбище в Москве 2 сентября, пишет Лайф.

Кладбище расположено на юго-западе столицы в районе Тропарёво-Никулино. Несколько лет назад артист сам купил на нём место.

Иосиф Кобзон умер сегодня утром на 81-м году жизни. Последние дни жизни народный артист провёл в реанимационном отделении одной из московских клиник. С начала августа он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а два дня назад впал в кому, из которой так и не вышел.

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