Названа дата похорон Иосифа Кобзона

Кладбище расположено на юго-западе столицы в районе Тропарёво-Никулино. Несколько лет назад артист сам купил на нём место.

Иосиф Кобзон умер сегодня утром на 81-м году жизни. Последние дни жизни народный артист провёл в реанимационном отделении одной из московских клиник. С начала августа он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а два дня назад впал в кому, из которой так и не вышел.