Кого из знаков Зодиака сегодня ждет сюрприз! Читайте гороскоп на 29 августа

Круг интересов стремительно расширяется, а вместе с ним растет и число людей, общение с которыми доставляет удовольствие и радость. Вероятно романтическое увлечение, появление особой симпатии к человеку, который кажется погруженным в собственные дела, однако непременно обратит на вас внимание.

Дева

Действуйте стремительно, не теряйте времени зря – сегодня вы не можете позволить себе такой роскоши, потому что успеть нужно многое. Порой обстоятельства будут складываться неблагоприятно, но вы все же сможете преодолеть все возникающие трудности. Стоит иметь дело с людьми, заслужившими ваше доверие: дня формирования новых отношений момент сейчас не самый благоприятный.

В отношениях с родственниками присутствует некоторая напряженность, придется потрудиться, чтобы успеть и в семейных делах навести порядок, и как следует отдохнуть. Поднимет настроение общение с любимым человеком; можно вместе совершить небольшую прогулку или провести время в спортивном зале.

Весы

Основные трудности этого дня связаны с непростой ситуацией в семье. Требования родственников высоки, вы же далеко не всегда готовы пойти навстречу близким, отказавшись от собственных планов и стремлений. Ссоры не исключены, но, если вам удастся сохранить самообладание, они быстро сойдут на нет.

Становится возможным решение мелких бытовых проблем, преодоление финансовых затруднений. День подходит для разных видов отдыха, в том числе – экскурсий, занятий спортом, посещения увеселительных заведений. Взаимопонимание с друзьями и любимым человеком вы найдете без труда.

Скорпион

Скорпионам потребуются терпение и выдержка, чтобы преодолеть все преграды, которые стоят у них на пути. Не стоит руководствоваться своими эмоциями, да и подсказкам интуиции не следует слепо доверять. Не вмешивайтесь в споры, не выясняйте отношений с близкими – чем меньше потрясений вы устроите себе и окружающим, тем лучше пройдет этот день.

В личной жизни пора навести порядок. Постарайтесь положить конец намекам и недомолвкам, поговорить с любимым человеком о том, что вас тревожит. Для новых знакомств это день не самый подходящий, зато можно не сомневаться, что приятным будет общение с давними друзьями или особой, некогда вызывавшей у вас особую нежность.

Стрелец

День достаточно напряженный и беспокойный, но Стрельцы все же смогут добиться определенных успехов в любом деле, за которое возьмутся. Проблемы бытовго плана на деле не так важны, как кажется на первый взгляд. А вот трудности личного характера куда более серьезны, и к ним никак нельзя относиться легкомысленно.

Едва ли можно рассчитывать на слепую удачу и везение, особенно – если речь идет о финансовых вопросах. Советы и рекомендации друзей, увы, не всегда верны и уместны, поэтому полагаться вы сегодня можете только на собственный опыт и здравый смысл. Полезны отдых на свежем воздухе, прогулки у водоемов.

Козерог

Возможны серьезные осложнения в отношениях с членами семьи и любимым человеком. Ваши суждения скоропалительны, высказывания – резки, а поступки – необдуманны, поэтому поладить с вами будет непросто даже старым знакомым. Используйте свою природную способность контролировать эмоции и в любой ситуации сохранять хладнокровие: только так можно бороться с негативными тенденциями.

Постарайтесь найти дело, которое бы вас по-настоящему увлекло: потакая своей лени, вы не найдте поводов для радости, к тому же создадите дополнительные проблемы себе и окружающим. Можно делать покупки – это отвлечет вас от мрачных мыслей.

Водолей

Этот день обещает успехи Водолеям, собирающимся на важные встречи. Сегодня обаяние представителей данного знака безгранично, а потому можно не сомневаться, что они смогут моментально завоевать расположение новых знакомых и наладить отношения со старыми. Финансовая ситуация нестабильна, возможны незапланированные расходы.

Отношения в семье ровные и комфортные, конфликты с родственниками маловероятны. Влюбленные также проведут этот день спокойно, избежав волнений, ссор и взаимных претензий. У юных представителей знака возможны перепады настроения; восстановить душевное равновесие помогут творческие занятия.

Рыбы

Основные проблемы подстерегают Рыб в личной жизни. Интуиция предупреждает представителей данного знака о приближении больших перемен, к которым они пока не готовы. Однако расстаться с некоторыми иллюзиями все же придется; не горюйте о несбыточном – реальный взгляд на вещи поможет добиться исполнения многих желаний.