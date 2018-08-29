Кого из знаков Зодиака сегодня ждет сюрприз! Читайте гороскоп на 29 августа

Благоприятный день для общения с членами семьи, особенно старшими родственниками. Супружеские пары с большой разницей в возрасте смогут преодолеть существующие противоречия, договориться о способах решения накопившихся проблем. Тем, кто стремится к переменам в личной жизни, следует проявлять инициативу, предупреждает Dvorec.
Овен
Можно позволить себе отложить дела и использовать освободившееся время для отдыха и восстановления сил. Скромных усилий будет достаточно для выполнения стоящих перед вами задач, любые переговоры пройдут довольно легко, если вы будете опираться на свои знания и накопленный опыт. Возможны значительные расходы, однако, разумно распоряжаясь деньгами, вы сможете избежать финансовых проблем.
Поездки пройдут неплохо, а вот от участия в спортивных мероприятиях и утомительных тренировок лучше на время отказаться. Значительные отклонения от привычного хода событий будут скорее раздражать, чем радовать, поэтому экспериментировать с чем-то новым и неизведанным нужно очень осторожно.
Телец
Продуктивный, насыщенный и интересный день. Вы легко справляетесь как с бытовыми проблемами, так и с личными трудностями, запланированные встречи приносят ожидаемые плоды, а заслуги не остаются незамеченными. Приятными окажутся развлекательные поездки, да и необходимость заниматься какими-то сложными делами едва ли вас всерьез огорчит. Общение с любимым человеком порадует, вам не придется прикладывать усилий для того, чтобы избежать ссор и конфликтов, найти общий язык.
Единственной, пожалуй, ложкой дегтя, являются отношения со старшими родственниками, в которых присутствуют напряженность, недопонимание. Как бы терпеливы и снисходительны вы ни были, избежать взаимных претензий не удастся. Впрочем, ситуация вскоре изменится к лучшему.
Близнецы
День обещает быть вполне удачным, но Близнецы подвержены негативным воздействиям извне, а потому то впадают в панику без всяких на то оснований, то предаются мрачным размышлениям. Моральную поддержку вы сможете получить от близких людей, материальная же вам едва ли понадобится. Стоит напомнить о себе давим деловым партнерам или коллегам по прежнему месту работы - в неформальной обстановке вы сможете найти ключ к решению профессиональных проблем.
Благоприятный день для любых перемен в личных отношениях. Можно заводить знакомства, признаваться в своих чувствах, мириться после ссоры. Нежелательно отправляться в долгие поездки и заниматься утомительными делами. Настроение в течение дня будет хорошим, а вот самочувствие может испортиться.
Рак
Придется потрудиться, чтобы найти верные ответы на финансовые вопросы: расходы вам предстоят значительные, а денежные поступления весьма скромны. Помните, что экономия должна быть разумной, и не отказывайте себе и близким в самом необходимом; достаточно отказаться от исполнения своих и чужих капризов.
Нежелательно посещение многолюдных собраний, светских мероприятий, на которые приглашены особы, не слишком тесно знакомые друг с другом. Недоброжелатели найдут способ привлечь внимание к вашим промахам, но спровоцировать разлад в романтических и семейных отношениях им не удастся.
Лев
В том, что касается важных и ответственных дел, сегодня удача на вашей стороне; можно не опасаться ни неожиданных проблем, ни конфликтов с недоброжелателями. Возможны поездки, которые позволят завязать во всех отношениях полезные знакомства, доставит удовольствие участие в общественных собраних, посещение разнообразных торжственных мероприятий.
Круг интересов стремительно расширяется, а вместе с ним растет и число людей, общение с которыми доставляет удовольствие и радость. Вероятно романтическое увлечение, появление особой симпатии к человеку, который кажется погруженным в собственные дела, однако непременно обратит на вас внимание.
Дева
Действуйте стремительно, не теряйте времени зря – сегодня вы не можете позволить себе такой роскоши, потому что успеть нужно многое. Порой обстоятельства будут складываться неблагоприятно, но вы все же сможете преодолеть все возникающие трудности. Стоит иметь дело с людьми, заслужившими ваше доверие: дня формирования новых отношений момент сейчас не самый благоприятный.
В отношениях с родственниками присутствует некоторая напряженность, придется потрудиться, чтобы успеть и в семейных делах навести порядок, и как следует отдохнуть. Поднимет настроение общение с любимым человеком; можно вместе совершить небольшую прогулку или провести время в спортивном зале.
Весы
Основные трудности этого дня связаны с непростой ситуацией в семье. Требования родственников высоки, вы же далеко не всегда готовы пойти навстречу близким, отказавшись от собственных планов и стремлений. Ссоры не исключены, но, если вам удастся сохранить самообладание, они быстро сойдут на нет.
Становится возможным решение мелких бытовых проблем, преодоление финансовых затруднений. День подходит для разных видов отдыха, в том числе – экскурсий, занятий спортом, посещения увеселительных заведений. Взаимопонимание с друзьями и любимым человеком вы найдете без труда.
Скорпион
Скорпионам потребуются терпение и выдержка, чтобы преодолеть все преграды, которые стоят у них на пути. Не стоит руководствоваться своими эмоциями, да и подсказкам интуиции не следует слепо доверять. Не вмешивайтесь в споры, не выясняйте отношений с близкими – чем меньше потрясений вы устроите себе и окружающим, тем лучше пройдет этот день.
В личной жизни пора навести порядок. Постарайтесь положить конец намекам и недомолвкам, поговорить с любимым человеком о том, что вас тревожит. Для новых знакомств это день не самый подходящий, зато можно не сомневаться, что приятным будет общение с давними друзьями или особой, некогда вызывавшей у вас особую нежность.
Стрелец
День достаточно напряженный и беспокойный, но Стрельцы все же смогут добиться определенных успехов в любом деле, за которое возьмутся. Проблемы бытовго плана на деле не так важны, как кажется на первый взгляд. А вот трудности личного характера куда более серьезны, и к ним никак нельзя относиться легкомысленно.
Едва ли можно рассчитывать на слепую удачу и везение, особенно – если речь идет о финансовых вопросах. Советы и рекомендации друзей, увы, не всегда верны и уместны, поэтому полагаться вы сегодня можете только на собственный опыт и здравый смысл. Полезны отдых на свежем воздухе, прогулки у водоемов.
Козерог
Возможны серьезные осложнения в отношениях с членами семьи и любимым человеком. Ваши суждения скоропалительны, высказывания – резки, а поступки – необдуманны, поэтому поладить с вами будет непросто даже старым знакомым. Используйте свою природную способность контролировать эмоции и в любой ситуации сохранять хладнокровие: только так можно бороться с негативными тенденциями.
Постарайтесь найти дело, которое бы вас по-настоящему увлекло: потакая своей лени, вы не найдте поводов для радости, к тому же создадите дополнительные проблемы себе и окружающим. Можно делать покупки – это отвлечет вас от мрачных мыслей.
Водолей
Этот день обещает успехи Водолеям, собирающимся на важные встречи. Сегодня обаяние представителей данного знака безгранично, а потому можно не сомневаться, что они смогут моментально завоевать расположение новых знакомых и наладить отношения со старыми. Финансовая ситуация нестабильна, возможны незапланированные расходы.
Отношения в семье ровные и комфортные, конфликты с родственниками маловероятны. Влюбленные также проведут этот день спокойно, избежав волнений, ссор и взаимных претензий. У юных представителей знака возможны перепады настроения; восстановить душевное равновесие помогут творческие занятия.
Рыбы
Основные проблемы подстерегают Рыб в личной жизни. Интуиция предупреждает представителей данного знака о приближении больших перемен, к которым они пока не готовы. Однако расстаться с некоторыми иллюзиями все же придется; не горюйте о несбыточном – реальный взгляд на вещи поможет добиться исполнения многих желаний.
Не будут удачными поездки, недоразумения в пути могут испортить настроение. В остальном же день благоприятен; и плезная деятельность, и отдых доставят вам удовольствие. Улучшается финансовое положение, возможно возвращение старых долгов или неожиданное получение дорогих подарков.