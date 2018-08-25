«Мумия»: Юлию Высоцкую раскритиковали за излишнюю худобу

Многие пользователи Сети принялись критиковать Юлию за чрезмерную, по их мнению, худобу и посоветовали актрисе больше есть. «Как мумия», «Неудачное фото, печалька», «Совсем усохлась», «Нужны килограммы, а то очень худая. Женщина должна быть сочной», «Жесть! Что ж худая то такая?», «Перебор с худобой», «Некрасивая в таком весе», — не стеснялись в выражениях подписчики звезды.

A post shared by Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) on Aug 23, 2018 at 7:18am PDT

Впрочем, многим фигура актрисы понравилась, и они попытались объяснить недовольным, почему Высоцкая выглядит поджарой. «У нее нагрузка бешеная. Трудоголик», «Угомонитесь уже. Раз ей и мужу нравится ее фигура, вас это волновать не должно», «Вы прекрасна. Вдохновляют ваши фотографии, в них столько женственности», — написали они.

A post shared by Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) on Aug 24, 2018 at 8:51am PDT