«Мумия»: Юлию Высоцкую раскритиковали за излишнюю худобу

45-летняя Юлия Высоцкая путешествует по Франции и делится с поклонниками «отпускными» фото. На одном из снимков актриса предстала перед публикой в просторной майке и мини-шортах, из-за чего ее фигура показалась поклонникам более хрупкой, чем обычно, пишет Lady.Mail.ru.
Многие пользователи Сети принялись критиковать Юлию за чрезмерную, по их мнению, худобу и посоветовали актрисе больше есть. «Как мумия», «Неудачное фото, печалька», «Совсем усохлась», «Нужны килограммы, а то очень худая. Женщина должна быть сочной», «Жесть! Что ж худая то такая?», «Перебор с худобой», «Некрасивая в таком весе», — не стеснялись в выражениях подписчики звезды.
Впрочем, многим фигура актрисы понравилась, и они попытались объяснить недовольным, почему Высоцкая выглядит поджарой. «У нее нагрузка бешеная. Трудоголик», «Угомонитесь уже. Раз ей и мужу нравится ее фигура, вас это волновать не должно», «Вы прекрасна. Вдохновляют ваши фотографии, в них столько женственности», — написали они.
Отметим, что Юлия чаще все же восхищает поклонников, причем не только стильными образами, но и естественностью, а также хрупким телосложением. К тому же, она выступает за естественность и недавно раскритиковала современные стандарты красоты.