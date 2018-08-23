Письмо читателя: что делать, если жена отказывается заниматься сексом

«Здравствуйте!

Моя жена не хочет заниматься со мной сексом. Говорит, я не машина, чтобы нажал кнопку, и она готова, что она тоже должна хотеть. Откуда у нее это — я не знаю, раньше такого не было. Она хотела не меньше меня, сексуального насилия с моей стороны не было, хотя она говорит, что было, но когда — ответить не может.

Может быть, причина в том, что мы недавно лечились от ЗППП. Она пошла на обследование, и у нее выявилось две болезни, она думает, что от меня, хотя я ей не изменял. Мы поговорили на эту тему, решили, что болезни появились вследствие бытовых или старых болезней. Мы пролечились оба.

Сейчас она говорит, что у нее психологическая травма. Три дня назад она начала обнимать меня и намекать на близость, я спокойно сказал, что давай не будем, она сразу же отвернулась, сказав: «Не хочешь, как хочешь». Я ей сказал, что секс и отношений хочу либо как раньше, либо вообще без этого, просто жить семьей, как она и хотела. Она начала говорить, что не хочет совсем отказываться от секса. Что хочет заниматься им, только когда есть желание. Я ей сказал, что меня это не устраивает, на этом и остановились.

На следующий день она опять вечером ходила по квартире голышом, легли спать, я ей сказал доброй ночи, она раздраженно сказала, что пыталась наладить отношения, но я не отреагировал. Я опять сказал, что мне нужен стабильный секс, а не от раза к разу. Утром мы встали, она пожелала мне доброго утра, я никак не отреагировал. И все на этом».

Здравствуйте!

У меня создалось впечатление, что вы с вашей женой друг на друга сильно обижены. Вы, похоже, за то, что она отказывается заниматься с вами сексом, и вы это воспринимаете как некое отвержение вас. А она — не очень понятно за что. Она не может вам объяснить, что у нее за психологическая травма, о каком сексуальном насилии идет речь. С вашей женой что-то происходит, и вас это беспокоит.

Женское сексуальное влечение напрямую связано с психологическим состоянием женщины. Мужчина откажется от секса только в случае очень сильной физической усталости или стресса, женское либидо более капризное. Но ваше желание понять, что произошло в ваших отношениях и почему ее сексуальное отношение изменилось, объяснимо и правильно.