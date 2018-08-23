Письмо читателя: что делать, если жена отказывается заниматься сексом

«Чужая семья — потемки» - все мы давно знаем эту поговорку. И ведь действительно, нет семьи или влюбленной пары, у которой бы все было идеально. У всех есть свои проблемы, все ссорятся, но важно пытаться найти выход из ситуации. Психолог Надежда Кузьмина помогает мужчине понять женское сексуальное поведение.
«Здравствуйте!
Моя жена не хочет заниматься со мной сексом. Говорит, я не машина, чтобы нажал кнопку, и она готова, что она тоже должна хотеть. Откуда у нее это — я не знаю, раньше такого не было. Она хотела не меньше меня, сексуального насилия с моей стороны не было, хотя она говорит, что было, но когда — ответить не может.
Может быть, причина в том, что мы недавно лечились от ЗППП. Она пошла на обследование, и у нее выявилось две болезни, она думает, что от меня, хотя я ей не изменял. Мы поговорили на эту тему, решили, что болезни появились вследствие бытовых или старых болезней. Мы пролечились оба.
Сейчас она говорит, что у нее психологическая травма. Три дня назад она начала обнимать меня и намекать на близость, я спокойно сказал, что давай не будем, она сразу же отвернулась, сказав: «Не хочешь, как хочешь». Я ей сказал, что секс и отношений хочу либо как раньше, либо вообще без этого, просто жить семьей, как она и хотела. Она начала говорить, что не хочет совсем отказываться от секса. Что хочет заниматься им, только когда есть желание. Я ей сказал, что меня это не устраивает, на этом и остановились.
На следующий день она опять вечером ходила по квартире голышом, легли спать, я ей сказал доброй ночи, она раздраженно сказала, что пыталась наладить отношения, но я не отреагировал. Я опять сказал, что мне нужен стабильный секс, а не от раза к разу. Утром мы встали, она пожелала мне доброго утра, я никак не отреагировал. И все на этом».
Здравствуйте!
У меня создалось впечатление, что вы с вашей женой друг на друга сильно обижены. Вы, похоже, за то, что она отказывается заниматься с вами сексом, и вы это воспринимаете как некое отвержение вас. А она — не очень понятно за что. Она не может вам объяснить, что у нее за психологическая травма, о каком сексуальном насилии идет речь. С вашей женой что-то происходит, и вас это беспокоит.
Женское сексуальное влечение напрямую связано с психологическим состоянием женщины. Мужчина откажется от секса только в случае очень сильной физической усталости или стресса, женское либидо более капризное. Но ваше желание понять, что произошло в ваших отношениях и почему ее сексуальное отношение изменилось, объяснимо и правильно.
Похоже, что вы любите жену и искренне не понимаете, что происходит. А она отвечает загадками. Может быть, вам еще раз обсудить с ней, что явилось причиной таких перемен в ее отношении к вам? Влечет ли ее к вам? Любит ли она вас?
Возможно, что лечение от ЗППП, о котором вы упоминаете, в какой-то степени подорвало ваше доверие друг к другу. Может быть, в ваших отношениях накапливались какие-то другие обиды друг к другу, которые вы так и не смогли обговорить и разрешить. Но секс не должен становиться средством манипуляции в паре, секс — это удовольствие, близость.
Вы пишете, что готовы жить с вашей женой просто как соседи (как еще можно назвать двух людей, проживающих на одной территории без секса). Для вас это действительно возможно? Как долго вы сможете поддерживать такие отношения? Секс в паре играет очень важную роль, и я думаю, что вы и без меня об этом знаете.
Но у меня также создалось впечатление, что сейчас вы как будто наказываете свою жену. Я понимаю, что вам больно, возможно, вы злитесь, и с этим связано то, что не она, а вы сейчас отказываете ей в сексе. Ведь последнее время она стала проявлять инициативу. Пока вы оба будете манипулировать сексом, ни к чему хорошему это не приведет.
Вы хотите сохранить отношения? Тогда стоит вместе с женой подумать, как в эти отношения вернуть стабильные сексуальные отношения. Важно, чтобы вы оба этого хотели.
Задам вам еще один вопрос: что вы подразумеваете под стабильными сексуальными отношениями. Секс каждый день? Это действительно ваше желание и физические возможности или фантазия? Со временем в паре частота интимной близости может снижаться. У каждой пары это происходит по-разному, какие-то пары в среднем занимаются любовью два-три раза в неделю, кто-то два раза в месяц, обычно пара приходит к своему ритму через год-два совместного проживания. Вы не написали, сколько вы вместе, и что такое для вас стабильный секс. Возможно, что у вас с женой разная потребность в сексуальной близости.
Но мне кажется, что ваш основной вопрос — это желание понять, что происходит в ваших отношениях и что изменилось в отношение к вам у жены. Поговорите с ней. Объясните ей, что отказ от секса с вами вас ранит, вы чувствуете себя нелюбимым и нежеланным в такие моменты. Не уходите в обиду, это не принесет ничего, кроме горечи и разочарования.
Прислушайтесь друг к другу и, если вы еще любите друг друга, у вас есть шанс восстановить вашу сексуальную жизнь и наладить взаимопонимание.