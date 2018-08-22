Галерея: ВИП-прилет группы Serebro в Таллинн шокировал папарацци

Сегодня утром впервые в новом составе в ВИП-зал Таллиннского аэропорта прилетела группа Serebro. Артистки надели капюшоны на голову и всячески закрывались от объективов папарацци. Ольгу Серябкину, например, даже при большом желании узнать было невозможно. Как же они будут выступать перед многотысячной аудиторией?
Будем надеяться, что на сегодняшнем фестивале «Танцевальная Волна» в Таллинне красотки-таки покажут нам свои красивые лица и порадуют любимыми хитами.
Быть может, мы зря придираемся, и отсутствие желания фотографироваться связано с ранним подъемом группы и тяжелым перелетом в самолете?
Помимо Serebro сегодня на фестивале выступят и другие известные коллективы и артисты: Юлия Волкова, Вера Брежнева, Virus и «Поднимаем Руки Вверх!».
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