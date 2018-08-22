Ср, 22.08.2018
Знаки Зодиака, которых вам следует избегать СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Звезды
  • Галерея: ВИП-прилет группы Serebro в Таллинн шокировал папарацци

Галерея: ВИП-прилет группы Serebro в Таллинн шокировал папарацци

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сегодня утром впервые в новом составе в ВИП-зал Таллиннского аэропорта прилетела группа Serebro. Артистки надели капюшоны на голову и всячески закрывались от объективов папарацци. Ольгу Серябкину, например, даже при большом желании узнать было невозможно. Как же они будут выступать перед многотысячной аудиторией? 

Будем надеяться, что на сегодняшнем фестивале «Танцевальная Волна» в Таллинне красотки-таки покажут нам свои красивые лица и порадуют любимыми хитами. 

Быть может, мы зря придираемся, и отсутствие желания фотографироваться связано с ранним подъемом группы и тяжелым перелетом в самолете? 

Помимо Serebro сегодня на фестивале выступят и другие известные коллективы и артисты: Юлия Волкова, Вера Брежнева, Virus и «Поднимаем Руки Вверх!».

Смотрите галерею! 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ