Галерея: ВИП-прилет группы Serebro в Таллинн шокировал папарацци

Сегодня утром впервые в новом составе в ВИП-зал Таллиннского аэропорта прилетела группа Serebro. Артистки надели капюшоны на голову и всячески закрывались от объективов папарацци. Ольгу Серябкину, например, даже при большом желании узнать было невозможно. Как же они будут выступать перед многотысячной аудиторией?