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Ученые выяснили, какие люди склонны к изменам в отношениях

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Woman Talking Privately On Cellphone

ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

Люди с импульсивным поведением, а также те, у которых было высокое число сексуальных партнеров, более склонны к изменам в отношениях, чем другие, пишет Сегодня.

Это выяснили ученые Университета Квинсленда, передает "Новое время".

Согласно выводам, опубликованным в Британском журнале психологии, импульсивные люди могут изменять партнеру просто потому, что не обдумывают ситуацию, вместо этого действуют в зависимости от непосредственно мыслей и эмоций.

Кроме того, по словам исследователей, те, у кого было больше сексуальных партнеров в прошлом, склонны быть неверными и искать других партнеров на стороне.

"Участники (исследования), которые имели сексуальную близость с большим количеством партнеров, также сообщили о большем влечении к сексу вне отношений", – пишут авторы исследования.

Кроме того, исследование обнаружило, что главными причинами измен является чувства отстраненности от партнера и низкая удовлетворенность отношениями. В то же время исследование показало, что длительность отношений оказывает минимальное влияние на верность.

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