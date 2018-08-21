Ученые выяснили, какие люди склонны к изменам в отношениях

Это выяснили ученые Университета Квинсленда, передает "Новое время".

Согласно выводам, опубликованным в Британском журнале психологии, импульсивные люди могут изменять партнеру просто потому, что не обдумывают ситуацию, вместо этого действуют в зависимости от непосредственно мыслей и эмоций.

Кроме того, по словам исследователей, те, у кого было больше сексуальных партнеров в прошлом, склонны быть неверными и искать других партнеров на стороне.

"Участники (исследования), которые имели сексуальную близость с большим количеством партнеров, также сообщили о большем влечении к сексу вне отношений", – пишут авторы исследования.