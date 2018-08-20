Прекращайте поиски! Пропавшую ракету нашли, там она и останется (ФОТО)

Facebook-сообщество «Seljo» опубликовало фото «пропавшей ракеты», которую нашли в Вастселийна (Вырумаа). Этот снимок уже около месяца ходит по Сети, но авторы, видимо, только сейчас обратили на него внимание. Как вы знаете, на фото не настоящая ракета, а кто-то очень постарался и сделал муляж.