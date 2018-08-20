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  • Прекращайте поиски! Пропавшую ракету нашли, там она и останется (ФОТО)

Прекращайте поиски! Пропавшую ракету нашли, там она и останется (ФОТО)

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Illustratiivne pilt kaitseväe raketist

ФОТО: Arvet Mägi / Virumaa Teataja/Scanpix

Некоторые эстонски СМИ и сообщества в Facebook только сейчас отреагировали на новость о пропавшей ракете. Мы решили всё же к ним присоединиться, потому что эта новость портала Elu24 вчера разлетелась по Сети. 

Facebook-сообщество «Seljo» опубликовало фото «пропавшей ракеты», которую нашли в Вастселийна (Вырумаа). Этот снимок уже около месяца ходит по Сети, но авторы, видимо, только сейчас обратили на него внимание. Как вы знаете, на фото не настоящая ракета, а кто-то очень постарался и сделал муляж. 

Смотрите! 

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