Прекращайте поиски! Пропавшую ракету нашли, там она и останется (ФОТО)
20 августа 2018, 16:46
Некоторые эстонски СМИ и сообщества в Facebook только сейчас отреагировали на новость о пропавшей ракете. Мы решили всё же к ним присоединиться, потому что эта новость портала Elu24 вчера разлетелась по Сети.
Facebook-сообщество «Seljo» опубликовало фото «пропавшей ракеты», которую нашли в Вастселийна (Вырумаа). Этот снимок уже около месяца ходит по Сети, но авторы, видимо, только сейчас обратили на него внимание. Как вы знаете, на фото не настоящая ракета, а кто-то очень постарался и сделал муляж.
Смотрите!