Думайте сами: Светлана Лобода поцеловала Киркорова и он сделал заявление

"Вот они, и все мои!" – говорит Пугачева о публике. Лобода провела параллели с собственными ощущениями. "До боли близко и знакомо", – написала она и сопроводила пост хештегами "мой зритель", "моя сцена", "моя жизнь".

Прошло не так много времени и Киркоров высказался под постом: "Знакомо... Надолго ли..." – написал он. Пользователи сети решили, что таким образом российская поп-звезда решил подколоть Лободу, якобы сомневаясь в том, что ее популярность будет настолько же длительной.

"Всем пишущим, говорящим, думающим и не думающим, клевещущим заявляю: никогда ничего про эту женщину, про эту певицу, актрису, плохого в мыслях даже не имейте. Надолго ли у Светланы сейчас приоритеты сцены над приоритетами семьи?! Надолго ли?.. А вы враги и друзья думайте в меру своей испорченности, в меру того, что вы видите и слышите. Как я о ней могу сказать что-то плохое? Люблю, целую, обнимаю", – заявил певец на камеру.