Известный телеведущий расстрелял безработного соседа

Ночью 15 августа в полицию поступило сообщение о ранении человека на юго-востоке столицы, сообщил собеседник агентства. Прибывший на место происшествия наряд обнаружил 41-летнего нигде не работающего мужчину с ранениями груди, живота и паховой области, которого пришлось госпитализировать.

В больнице констатировали проникающее ранение головы, перелом лобной кости, а также множественные непроникающие ранения лобной области, груди, живота из травматического оружия.

Потерпевший написал заявление и попросил привлечь к ответственности своего обидчика. Подозреваемым оказался Алексей Самсонов — бывший ведущий телепрограммы «Ремонт по-честному» на телеканале «РЕН ТВ» и автор видеоблога о ремонте и строительстве на YouTube. Его уже задержали.