Беременную 26-летнюю звезду реалити-шоу нашли мертвой на улице

Ее обнаружили на тротуаре рано утром 14 августа. На Макгенри, которая оказалась беременной, была пижамная майка и не было штанов. На коленях молодой женщины были ушибы, однако других видимых травм найдено не было. При ней обнаружили маленький пакетик с кокаином. Макгенри доставили в больницу, где она скончалась. Правоохранители выясняют подробности происшествия.