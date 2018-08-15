Беременную 26-летнюю звезду реалити-шоу нашли мертвой на улице
15 августа 2018, 11:21
В Нью-Йорке беременную звезду реалити-шоу EJNYC Лирик Макгенри нашли мертвой, на ней была только верхняя часть пижамы. По данным Mirror, девушка могла скончаться от передозировки наркотиков.
Ее обнаружили на тротуаре рано утром 14 августа. На Макгенри, которая оказалась беременной, была пижамная майка и не было штанов. На коленях молодой женщины были ушибы, однако других видимых травм найдено не было. При ней обнаружили маленький пакетик с кокаином. Макгенри доставили в больницу, где она скончалась. Правоохранители выясняют подробности происшествия.
За несколько часов до этого МакГенри публиковала в Instagram видео с вечеринки. 6 августа ей исполнилось 26 лет. Причину смерти актрисы установят после вскрытия тела.