Каким будет этот вторник для тебя? Читай гороскоп на 14 августа!

А вот с личными проблемами справиться будет не так легко. Бездействовать, позволяя событиям развиваться своим чередом и надеясь на благоприятный исход, нельзя. Ситуация требует от вас проявления инициативы. Вы способны добиться многого, так не тратьте время зря.

Дева

Несмотря на снижение жизненного потенциала и даже некоторое ухудшение самочувствия, Девы настроены решительно и намерены добиться своего. Что ж, помешать им в этом не смогут даже негативные тенденции, чье влияние, впрочем, сегодня можно назвать умеренным. В работе могут возникнуть трудности организационного характера, некоторым представителям знака, к тому же, придется исправлять чужие ошибки; но самодисциплина и организованность будут вам хорошими помощниками.

В личной сфере ситуация более благоприятна – здесь, по крайней мере, вы несете ответственность исключительно на собственные поступки. К тому же можно рассчитывать на поддержку родственников и старых друзей, взаимопонимание с любимым человеком.

Весы

Чрезвычайно удачный день для знакомств, общения, налаживания отношений любого рода. Вы не только обаятельны и милы, но и чрезвычайно наблюдательны, а потому наверняка сможете понять, с кем стоит иметь дело, а от кого стоит держаться подальше. Подведет «чутье» лишь там, где речь идет о финансах: вы склонны заключать сделки, которые лишь на первый взгляд кажутся надежными и выгодными.

Звезды советуют свободное время проводить с пользой, и уж ни в коем случае не «убивать» его, потакая своей лени. Увеселительные поездки, равно как и участие в спортивных мероприятиях, лучше отложить: сегодня вы не получите от них большого удовольствия.

Скорпион

Скорпионы могут добиться невероятных успехов в работе: сегодня они отличаются трудолюбием, энергичностью и целеустремленностью. А вот чувство такта представителям данного знака изменяет; язвительные замечания, непрошеные советы, безосновательная критика станут причиной разногласий с коллегами и споров с руководством. Да и в личной сфере избежать трудностей едва ли удастся – уж очень вы сегодня неуживчивы, обидчивы и чувствительны.

Финансы – еще один «больной» вопрос дня. Здесь, впрочем, справиться с негативными тенденциями довольно просто: достаточно отложить некоторые запланированные покупки и пересмотреть планы, связанные с наиболее значительными расходами.

Стрелец

Благоприятный день, во многом предсказуемый, связанный с реализацией существующих планов. Несложно будет следовать ранее составленному графику; кроме того, вы сможете придерживаться комфортного ритма – никто не станет вас торопить или, напротив, задерживать. Вообще, сегодня вы легко ладите с людьми, находите компромиссы, принимаете верные решения, касающиеся дальнейшего развития отношений.

Профессиональные успехи не назовешь грандиозными, но основных своих целей вы наверняка сможете достичь. День подходит для переговоров с давними партнерами, а также знакомства с потенциальными союзниками; здравомыслие и умение разбираться в людях вам не изменят.

Козерог