«Честное пионерское»: пресс-секретарь Меладзе опровергла слухи о его задержании

По словам представителей композитора, он не ездил в Венгрию и находится в студии звукозаписи, пишет Лайф.
Композитора Константина Меладзе не задерживали на границе Украины и Венгрии. Об этом заявила его пресс-секретарь Анастасия Драпеко.
— Они сейчас в студии на записи, и у меня нет таких сведений, — сказала она телеканалу "360". — Я могу дать вам честное пионерское, что он 6 августа в Венгрию не ездил.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Меладзе был задержан при попытке перейти границу Украины и Венгрии. Якобы венгерские пограничники забрали у него паспорт из-за подозрительного штампа.
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