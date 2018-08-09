«Честное пионерское»: пресс-секретарь Меладзе опровергла слухи о его задержании

Композитора Константина Меладзе не задерживали на границе Украины и Венгрии. Об этом заявила его пресс-секретарь Анастасия Драпеко.

— Они сейчас в студии на записи, и у меня нет таких сведений, — сказала она телеканалу "360". — Я могу дать вам честное пионерское, что он 6 августа в Венгрию не ездил.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Меладзе был задержан при попытке перейти границу Украины и Венгрии. Якобы венгерские пограничники забрали у него паспорт из-за подозрительного штампа.