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  • «Честное пионерское»: пресс-секретарь Меладзе опровергла слухи о его задержании

«Честное пионерское»: пресс-секретарь Меладзе опровергла слухи о его задержании

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Вера Брежнева и Константин Меладзе

ФОТО: Natalia Seliverstova/Sputnik/Scanpix

По словам представителей композитора, он не ездил в Венгрию и находится в студии звукозаписи, пишет Лайф.

Композитора Константина Меладзе не задерживали на границе Украины и Венгрии. Об этом заявила его пресс-секретарь Анастасия Драпеко.

— Они сейчас в студии на записи, и у меня нет таких сведений, — сказала она телеканалу "360". — Я могу дать вам честное пионерское, что он 6 августа в Венгрию не ездил.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Меладзе был задержан при попытке перейти границу Украины и Венгрии. Якобы венгерские пограничники забрали у него паспорт из-за подозрительного штампа.

Напомним, 22 августа на Таллиннском певческом поле пройдет фестиваль русской поп музыки под открытым небом Танцевальная волна, который соберет вместе одних из самых значимых звёзд российского хит парада! В этот вечер выступят: Вера Брежнева, Serebro, Руки Вверх!, Вирус и Тату (Юлия Волкова). 

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