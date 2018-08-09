Как живет единственная дочь Петросяна

В жены Петросян всегда выбирал девушек из приличных семей. Например, дочь оперного тенора Ивана Козловского Анну, которая была старше юмориста на семь лет и с которой он прожил всего полтора года. Или внучку советского театрального режиссера Владимира Кригера и племянницу балерины Большого театра Викторины Кригер... В браке с ней в 1968 году родилась единственная дочь юмориста. Назвали ее тоже Викториной.

Девочка мечтала стать балериной, как знаменитая тетя. Не срослось. "Папа справедливо боялся – ничего не может быть хуже плохой актрисы, – рассказывала Викторина. – Я вспоминаю, как мы дома устраивали домашние спектакли. Это всегда было интересно и весело. Я часто играла острохарактерные роли, старушек разных – злых и смешных. Тем не менее папа постоянно повторял, что мне нужно выбрать другую профессию. А поскольку по складу ума я гуманитарий, а не технарь, после школы решила поступать на исторический факультет Московского государственного университета, который в итоге благополучно окончила".

Евгений Петросян с дочерью ФОТО: скриншот

Карьера Викторины в России началась с организации выставок. На работе все складывалось успешно, однако дочь Евгения Петросяна уехала в Америку. "Все просто – я уехала с мужем, – пояснила она. – Тогда не хотела, но сейчас ни о чем не жалею. У меня прекрасная семья – муж Марк, двое детей – Марк и Андрей".