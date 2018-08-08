Фото дочери Хлои Кардашян произвело фурор: четыре миллиона лайков за день!

Поклонники Кардашян тронуты кадром. В комментариях они отметили, что ее дочь невероятно милая.

ФОТО: Instagram / Instagram

Снимок крошки настолько умилил пользователей соцсетей, что менее чем за сутки собрал более четырех миллионов лайков.

Напомним, слухи об изменах профессионального баскетболиста Тристана Томпсона подтвердились за два дня до рождения его дочери. Новоиспеченная мать пережила невероятный стресс и все еще не может оправиться от скандала трехмесячной давности.

ФОТО: Instagram / Instagram