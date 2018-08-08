Ср, 8.08.2018
Вы только посмотрите, на каком летающем коне Армин ван Бюрен прибыл в Таллинн! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Звезды
  • Фото дочери Хлои Кардашян произвело фурор: четыре миллиона лайков за день!

Фото дочери Хлои Кардашян произвело фурор: четыре миллиона лайков за день!

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Khloe Kardashian

ФОТО: Instagram / Instagram

Звезда реалити-шоу Хлое Кардашян, которая вместе со своим бойфрендом пройдет курс парной терапии, показала в Instagram фото своей 4-месячной дочери Тру. На снимке малышка запечатлена в белом платье. 

Поклонники Кардашян тронуты кадром. В комментариях они отметили, что ее дочь невероятно милая. 

ФОТО: Instagram / Instagram

Снимок крошки настолько умилил пользователей соцсетей, что менее чем за сутки собрал более четырех миллионов лайков.

Напомним, слухи об изменах профессионального баскетболиста Тристана Томпсона подтвердились за два дня до рождения его дочери. Новоиспеченная мать пережила невероятный стресс и все еще не может оправиться от скандала трехмесячной давности.

ФОТО: Instagram / Instagram

34-летняя Хлои Кардашьян пытается сохранить семью и ходит вместе со своим возлюбленным на сеансы психотерапии. Девушка уверена, что отец ее ребенка все еще не понимает последствий скандала.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ