Фото дочери Хлои Кардашян произвело фурор: четыре миллиона лайков за день!

Звезда реалити-шоу Хлое Кардашян, которая вместе со своим бойфрендом пройдет курс парной терапии, показала в Instagram фото своей 4-месячной дочери Тру. На снимке малышка запечатлена в белом платье.
Поклонники Кардашян тронуты кадром. В комментариях они отметили, что ее дочь невероятно милая.
Снимок крошки настолько умилил пользователей соцсетей, что менее чем за сутки собрал более четырех миллионов лайков.
Напомним, слухи об изменах профессионального баскетболиста Тристана Томпсона подтвердились за два дня до рождения его дочери. Новоиспеченная мать пережила невероятный стресс и все еще не может оправиться от скандала трехмесячной давности.
34-летняя Хлои Кардашьян пытается сохранить семью и ходит вместе со своим возлюбленным на сеансы психотерапии. Девушка уверена, что отец ее ребенка все еще не понимает последствий скандала.