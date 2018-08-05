Певицу Сашу выгнали из отеля в Турции с ребенком и матерью-инвалидом

Российская певица Саша Градива рассказала об испорченном отпуске за полмиллиона рублей: администрация пятизвёздочного отеля в Турции "выгнала" её с ребёнком и матерью-инвалидом из-за просьбы отремонтировать кондиционер. Об этом она рассказала в комментарии изданию Starhit.

Они нас всех буквально выгнали, не посмотрели, что у меня больная мама на руках. За нами приехал трансфер и отвез в другой отель. Вы бы его видели! Это какой-то кошмар. Крошечный мотель, мне кажется, у него даже и звезд-то нет, — рассказала артистка.

A post shared by Sasha Gradiva (@sashagradiva) on Aug 4, 2018 at 10:15am PDT

По словам Саши, она с семьёй оказались на улице из-за спора о кондиционере в их номере: администрация отказалась устранять неполадки в работе вентиляции и вызывать скорую помощь для матери.