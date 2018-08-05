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  • Певицу Сашу выгнали из отеля в Турции с ребенком и матерью-инвалидом

Певицу Сашу выгнали из отеля в Турции с ребенком и матерью-инвалидом

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ФОТО: Скриншот с Instagram

По словам артистки, инцидент на отдыхе закончился резким ухудшением состояния у её матери, страдающей сахарным диабетом.

Российская певица Саша Градива рассказала об испорченном отпуске за полмиллиона рублей: администрация пятизвёздочного отеля в Турции "выгнала" её с ребёнком и матерью-инвалидом из-за просьбы отремонтировать кондиционер. Об этом она рассказала в комментарии изданию Starhit.

Они нас всех буквально выгнали, не посмотрели, что у меня больная мама на руках. За нами приехал трансфер и отвез в другой отель. Вы бы его видели! Это какой-то кошмар. Крошечный мотель, мне кажется, у него даже и звезд-то нет, — рассказала артистка.

 

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По словам Саши, она с семьёй оказались на улице из-за спора о кондиционере в их номере: администрация отказалась устранять неполадки в работе вентиляции и вызывать скорую помощь для матери.

Артистка отметила, что потратила на покупку путёвок на один из турецких курортов более полумиллиона рублей и будет судиться за испорченный отпуск и потраченные нервы.

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