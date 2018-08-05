Ани Лорак сняла обручальное кольцо после подлой измены мужа

Ани выглядела великолепно и перед выходом на сцену решила сфотографироваться. Получившийся снимок она отравила в "сториз" Instagram. Несмотря на идеальную фигуру, шикарное черное платье и яркий макияж, Лорак на фото кажется подавленной и расстроенной, пишет Дни.ру.

Есть на снимке одна любопытная деталь – с безымянного пальца певицы исчезло обручальное кольцо. Не заметить это невозможно – Ани в селфи делает акцент именно на руки. Видимо, Лорак поставила точку в отношениях с мужем-изменщиком и готова двигаться дальше.

ФОТО: Соцсети

Скандал в идеальной семье Ани Лорак разгорелся после того, как что мужа певицы засняли в одном из киевских караоке-клубов с другой женщиной. На видео, размещенном в Сети, супруг исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался интимных мест.