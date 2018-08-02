«Никто с тобой не хочет»: Седокова сходит с ума от воздержания

Анна пожаловалась в своем микроблоге на затишье в личной жизни. Певица устала наблюдать как другие влюбляются. Она тоже хочет найти того единственного, чтобы почувствовать себя счастливой.

"Все. Я больше не могу быть без парня. Я с ума схожу. Везде влюбленные пары. Везде. Даже в музыке, вот посмотрите эта тенденция? Никогда так не были популярны дуэты, а сейчас что ни песня, то вместе. Вот уже как месяц я ни с кем не целовалась, а если еще и учесть, что тот мой последний поцелуй был с женщиной и добавить еще пару недель от того момента, как я рассталась. Это что получается? Я что уже почти полтора месяца без обниманий, а может и два??? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда в Instagram.

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Aug 2, 2018 at 2:10am PDT

Артистка посетовала, мол, только сейчас поняла подруг, которые жаловались на долгое отсутствие романтических отношений. "У меня всегда кто-то есть. Был. Из одних отношений я стремительно перемешалась в другие, а сейчас что? Так вот она старость? Или это та самая мудрость? И не нужно мне, пожалуйста, сейчас там злорадно улыбаться, хаха, мол, доигралась. Никто с тобой не хочет. Хочет, то хочет. Я не хочу. Ни милы мне все и не хочется просто так..." – рассудила артистка.

Седокова предположила, что вероятно вселенная учит ее воздержанию и необходимо направить высвобожденную энергию в более полезное русло. Однако переключиться на другие дела непросто. "Но что может быть лучше , чем гулять вместе, его объятья, безостановочные поцелуи, а потом секс всю ночь. И еда, и сериальчик, а потом опять секс. И спать обнявшись... Мои губы, нецелованные уже как второй месяц, кажется, покрываются льдом. А что если я целоваться разлучилась???" – написала артистка и добавила, что верит в "визуализацию желаний", поэтому просит себе нового парня.