Бомба! Шведская модель ест по шесть килограммов шоколада, чтобы отрастить самые большие ягодицы

Мадам проживает в городе Гетеборг. Для реализации своего плана пышнотелая блондинка придерживается особой высококалорийной диеты. Каждый день она съедает пиццу, макароны и выпивает шоколадный коктейль.

За один месяц шведка съедает 15 банок шоколадной пасты Nutella (примерно шесть килограммов). Обхват бедер Краун составляет на данный момент чуть меньше 183 сантиметров.

«Чем больше я наберу, тем лучше будет моя попа. Я сделаю все, что только могу, чтобы стать обладательницей самых пышных в мире ягодиц», — заявила модель.

A post shared by Natasha Crown (@natasha_crown_official___) on Jul 27, 2018 at 2:29pm PDT

Она рассказала, что первую пластику по увеличению ягодиц сделала еще в 20 лет, считая, что ее попа слишком маленькая. Помимо этого, Наташа Краун прибегала к помощи медиков для увеличения груди и губ.

По словам шведки, ей нравится наблюдать, как трясутся ягодицы во время ходьбы. «Моя попа заставляет чувствовать себя сексуальной», — пояснила она.