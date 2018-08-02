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  • Бомба! Шведская модель ест по шесть килограммов шоколада, чтобы отрастить самые большие ягодицы

Бомба! Шведская модель ест по шесть килограммов шоколада, чтобы отрастить самые большие ягодицы Фото и видео

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Natasha Crown ajab taga maailma suurimat tagumikku

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

Шведская модель Наташа Краун объявила, что будет растить самые большие в мире ягодицы. Интервью с 24‐летней девушкой опубликовала The Sun.

Мадам проживает в городе Гетеборг. Для реализации своего плана пышнотелая блондинка придерживается особой высококалорийной диеты. Каждый день она съедает пиццу, макароны и выпивает шоколадный коктейль.

За один месяц шведка съедает 15 банок шоколадной пасты Nutella (примерно шесть килограммов). Обхват бедер Краун составляет на данный момент чуть меньше 183 сантиметров.

«Чем больше я наберу, тем лучше будет моя попа. Я сделаю все, что только могу, чтобы стать обладательницей самых пышных в мире ягодиц», — заявила модель.

Она рассказала, что первую пластику по увеличению ягодиц сделала еще в 20 лет, считая, что ее попа слишком маленькая. Помимо этого, Наташа Краун прибегала к помощи медиков для увеличения груди и губ.

По словам шведки, ей нравится наблюдать, как трясутся ягодицы во время ходьбы. «Моя попа заставляет чувствовать себя сексуальной», — пояснила она.

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