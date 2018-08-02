На завтра никаких планов. Учёные выяснили, как стать счастливым

Из-за запланированных дел обычный человек становится менее счастливым, чем те, у кого дела появляются спонтанно, пишет Лайф со ссылкой на Science Alert.
Биологи и психологи выяснили, что люди, чьи дела были запланированы к выполнению заранее, по итогам выполнения намеченных планов окажутся менее счастливыми, чем люди, чьи планы появляются и реализуются спонтанно.
Для подтверждения этой гипотезы учёными из Университета Огайо было проведено крупное исследование. Для эксперимента учёные собрали 163 студента и разделили их на две группы. В отличие от первой группы учащихся, получивших календарь дел, вторая группа не получила ничего, только спонтанные тестовые задания, вроде "пойти попить кофе или съесть мороженое".
Наблюдая за студентами на протяжении месяца, учёные зафиксировали, что студенты из второй группы, получавшие спонтанные дела, чувствовали себя намного счастливее, чем студенты из первой группы. Спонтанность, по мнению учёных, позволяет человеку гораздо позитивнее проживать собственную жизнь и выстраивать собственную социальную активность исходя из позитивных взглядов на жизнь.