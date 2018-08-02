На завтра никаких планов. Учёные выяснили, как стать счастливым

Биологи и психологи выяснили, что люди, чьи дела были запланированы к выполнению заранее, по итогам выполнения намеченных планов окажутся менее счастливыми, чем люди, чьи планы появляются и реализуются спонтанно.

Для подтверждения этой гипотезы учёными из Университета Огайо было проведено крупное исследование. Для эксперимента учёные собрали 163 студента и разделили их на две группы. В отличие от первой группы учащихся, получивших календарь дел, вторая группа не получила ничего, только спонтанные тестовые задания, вроде "пойти попить кофе или съесть мороженое".