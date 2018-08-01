Астрологи обещают нелегкий день: гороскоп на 1 августа

Несколько хуже обстоят дела в сфере финансов, расходы будут весьма значительными. Наибольшие траты ожидают тех, кто путешествует или только собирается в дорогу.

Дева

Дела идут неплохо, но Девам не хватает оптимизма. Взгляните в будущее с уверенностью – для нее сейчас есть все основания. Этот день связан с появлением не только проблем, требующих решения, но и новых интересов, а также неожиданных источников дохода. Очень хорошо он подходит для решения творческих задач, строительства планов на будущее. Звезды советуют прислушиваться к критике: из нее вы почерпнете весьма полезные идеи.

Очень благоприятным будет день с точки зрения семейных отношений. Взаимопонимание с родственниками становится полным, вы осознаете, что непреодолимых разногласий между вами нет. Влюбленные могут помириться после ссоры и на время забыть о взаимных обидах, чтобы просто порадоваться времени, проведенному вместе.

Весы

Весам стоит подготовиться к неожиданностям: события этого дня заставят их изменить планы, вспомнить о способности к перевоплощению и импровизации. Лучший способ избежать неприятностей – подходить к любой ситуации творчески, отказаться от избитых решений и проторенных дорог. Многие замыслы удастся воплотить в жизнь, если вы не станете ожидать помощи от окружающих, а будете полагаться исключительно на свои силы.

Возможны трудности в семье, споры с родственниками. Проблемой становится выработка общей стратегии: вы слишком хорошо видите слабые места окружающих, чтобы доверять кому бы то ни было, даже самым близким. Из этой ситуации есть два выхода: ни на минуту не ослаблять контроль за происходящим или просто положиться на судьбу. Первое – утомительно, второе – рискованно; выбирать вам.

Скорпион

Целеустремленность Скорпионов не знает границ. Представители данного знака сегодня способны на все, чтобы добиться желаемого – но слишком часто оказывается, что объект их стремлений не так уж и ценен. Сосредоточьтесь: сегодня у вас есть шанс преуспеть в том, что действительно важно, но ради этого придется отказаться от кое-каких соблазнительных мелочей.

Романтические отношения, еще недавно казавшиеся вам безоблачно-прекрасными, сегодня окрашиваются в мрачные тона. Вас могут заподозрить в неверности, эгоизме, завистливости и беспринципности – и не всегда упреки будут безосновательными. В целом этот день связан с усвоением неприятных, но полезных уроков.

Стрелец

Стрельцам стоит отказаться от решительных действий и необдуманных высказываний – по крайней мере, на один день. Сегодня звезды ждут от вас серьезного отношения к жизни, философского отношения к трудностям, готовности к самопожертвованию. День будет трудным, но чрезвычайно интересным, и усилия, приложенные вами, напрасными не окажутся.