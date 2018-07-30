Фото-огонь! Российские звезды-красотки позируют в откровенных бикини

С наступлением лета горячими пляжными снимками с отдыха спешат поделиться знаменитости со всего мира. Предлагаем вам оценить звездных красоток из России, которые откровенно позируют в стильных бикини.
Певица Валерия
Отпуск - хорошее время для изучения языков - без практики многое забывается. Кайфую от того, что можно вот так, лёжа на пляже, читать учебник и в любое время иметь возможность практиковать французский, общаясь с местными жителями. А как вы используете время в отпуске? #summer #лето #отпуск #семья #family 📷 @prigozhin_iosif
Балерина Анастасия Волочкова
Море любви и радости!🌺 Или когда можно с гордостью размещать фото в купальнике с пляжа. Потому что фигура позволяет.😉 Поддерживайте стройность и форму🌺 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #villas #akka
Ирочка @arthair_irinakayli говорит, что так на этой яхте не путешествовал никто..🤣💃🏼 А я-только так. Зато так душевно, романтично и красиво! Такое небо красивое!🙏🏻 Растягивайте удовольствие! По жизни.😊Поддерживайте растяжку..😊 Как это делаю я. 👍🏼 А волосы лучшие наращивают в @arthair_irinakayli и они легкие и развиваются на ветру! 🙏🏻 А новая любовь окрыляет!🙏🏻❤️🔥 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #радость #любовь #счастье #я #лето #volochkova #russia #ballet #love #instagood #look #me #summer #best #шпагатволочковой
Мой взгляд по жизни всегда устремлен только вперед и устремления только к победам и новым свершениям. А на отдыхе я люблю смотреть на море.🙏🏻 В моей жизни есть огромное количество любящих и уважающих меня людей, прежде всего, за мои сильные качества. И я всем им благодарна за человеческую поддержку и тепло. Та грязь, которая изливается за моей спиной, означает, что я впереди. А еще.... Все эти злобные изрыгания желчи слышит только моя .опа.🤣 А я слушаю шум волн.😊 А мой Турмалин Параиба с бриллиантами на солнце горит ярче.😊 Хорошего всем лета, моря, солнца и роскошных курортов.💃🏼🌴 #анастасияволочкова #волочкова #балет #балерина #россия #лето #любовь #праздник #радость #я #volochkova #ballet #russia #best #love #look #instagood #summer #me
Модель Анастасия Решетова
Телеведущая и блогер Алена Водонаева
Пляжи с чёрным песком на Бали завораживают. Я даже взяла с собой горсточку домой. Никогда раньше так не делала. Ниоткуда не привозила землю или песок. Осталось найти какой-нибудь волшебный стеклянный флакон для него и на туалетный столик 🔮 Смотрела тару в местных лавках, но все не то. Одни сувениры. Я вот вообще не люблю сувенирную продукцию, всякие там магнитики на холодильники и прочие пылесборники. Никогда такое не дарю, а если это попадает ко мне, выкидываю. Я против бесполезных вещей. Поэтому везу с Бали чёрный песок! 🤦🏻♀️ Женщина - логика!
Фоток мало. Не могу в режим войти. Встаю в 4-5 утра, в 19-20 уже сплю 🤦🏻♀️ Засыпаю раньше своего ребёнка. Хорошая мать! И ещё как назло, работы много: заканчиваю книгу не вылезая из замёток. Постоянно что-то пишу. Ежедневная колонка в журнале «7 Дней» тоже не даёт расслабиться. Слежу на новостями и событиями в столице, держу перо наготове 📝 Московская болезнь не отпускает даже через океан 😉 А ещё эта чертова таблица умножения, которую я вновь повстречала спустя только лет. Ко второму классу сыну задали её выучить. И если в прошлый раз, 27 лет назад, у меня с ней не очень задалось, то в этот - дрянь оставит свой след в моей памяти. Теперь я знаю что 6 х 6 = 36 💦 Люблю вас 💎
Модель Алена Шишкова
Телеведущая, актриса и модель Виктория Боня
Телеведущая и певица Ольга Бузова