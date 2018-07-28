Модель Playboy стала похожа на монстра после многочисленных операций

Пользователи Сети прозвали 29-летнюю модель из Болгарии монстром, обвинив её в злоупотреблении пластическими операциями. Деси Плеймет, на которую подписано более 47 тыс. пользователей в "Инстаграме", действительно прибегала к помощи пластических хирургов. В частности, увеличила грудь и губы, однако, по её мнению, она выглядит прекрасно.

A post shared by Desi Dimitrova (@desi_playmate) on Apr 3, 2018 at 10:22am PDT

Несмотря на то что многие в восторге от обнажённых фотографий модели, в последнее время её внешний вид вызывает беспокойство у подписчиков. Черты лица девушки стали выглядеть ещё более острыми, чем обычно, а размер губ снова увеличился.

A post shared by Desi Dimitrova (@desi_playmate) on Jul 26, 2018 at 3:30am PDT

В комментариях пользователи сразу же стали обсуждать изменившийся вид Деси. Один из них написал: "Как тебе может нравиться такой рот?" Другой подписчик отметил, что блогерша стала похожа на "настоящего монстра".