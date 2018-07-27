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Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать

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5566572 29.06.2018 Iosif Kobzon, first deputy chairman of the Russian State Duma Committee for Culture, pays his last respects to poet Andrei Dementyev at the Tchaikovsky Concert Hall. Iliya Pitalev / Sputnik

ФОТО: Iliya Pitalev / Sputnik

Появились новые подробности о состоянии певца Иосифа Кобзона. Как утверждают СМИ, прославленный артист не может дышать самостоятельно, поэтому его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, передает Дни.ру.

Состояние Иосифа Кобзона внушает серьезные опасения. По информации журналистов, мэтра отечественной эстрады подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Ранее выяснилось, что артист был госпитализирован еще 20 июля.

Он находится в реанимации отделения нейрохирургии. В больницу легендарного артиста доставили в бессознательном состоянии – из кареты скорой помощи его выносили на носилках. Состояние мэтра отечественной эстрады оценивается как тяжелое.

Не секрет, что Иосиф Кобзон более десяти лет борется с онкологией. В 2004-м ему сделали первую операцию, в 2009-м – вторую. Певец предпочитал не распространяться о смертельно опасном заболевании, а недавно принял участие в передаче "Пусть говорят", посвященной борьбе с раком. Кобзон заявил, что важно следить за здоровьем. В Сети многочисленные поклонники буквально молятся о выздоровлении любимого артиста. 

Отметим, что недавно мэтр уже лежал в больнице: 18 июня он приехал в медицинское учреждение и пожаловался на самочувствие. Врачи решили, что Иосифу Кобзону лучше остаться в госпитале и пройти обследование. Речь шла об онкоцентре.

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