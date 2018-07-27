Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать

Состояние Иосифа Кобзона внушает серьезные опасения. По информации журналистов, мэтра отечественной эстрады подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Ранее выяснилось, что артист был госпитализирован еще 20 июля.

Он находится в реанимации отделения нейрохирургии. В больницу легендарного артиста доставили в бессознательном состоянии – из кареты скорой помощи его выносили на носилках. Состояние мэтра отечественной эстрады оценивается как тяжелое.

Не секрет, что Иосиф Кобзон более десяти лет борется с онкологией. В 2004-м ему сделали первую операцию, в 2009-м – вторую. Певец предпочитал не распространяться о смертельно опасном заболевании, а недавно принял участие в передаче "Пусть говорят", посвященной борьбе с раком. Кобзон заявил, что важно следить за здоровьем. В Сети многочисленные поклонники буквально молятся о выздоровлении любимого артиста.