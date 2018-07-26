Бейонсе наконец-то показала, как выглядят ее подросшие двойняшки

36-летняя Бейонсе часто делится с поклонниками кадрами, сделанными во время ее выступлений, а вот снимки с родными оставляет для личного архива. На днях певица изменила этому правилу и разместила на собственном сайте новую фотографию своих годовалых двойняшек.
В июне 2017 года Беойнсе и Джей-Зи стали многодетными родителями. Артистка родила мужу мальчика Сэра и девочку Руми. Недавно малышам исполнился один год. Как прошел их день рождения, мы можем только догадываться: знаменитости не рассказывают об этом в соцсетях и вообще скрывают младших детей.
Папарацци всего пару раз удавалось сфотографировать крох, да и то с очень большого расстояния. На днях сама Бейонсе решила показать, как же изменились ее сын и дочь.
Исполнительница хита Formation опубликовала на личном сайте снимок с маленькими Сэром и Руми (фото ЗДЕСЬ). На фотографии малыши сидят на коленях у своей звездной мамы. Поклонники Бейонсе рады, что она наконец позволила им рассмотреть младших детей. Сейчас вся семья находится в большом гастрольном туре. Судя по свежим концертным фото, поп-дива довольно сильно поправилась, из-за чего в Сети прошел слух о том, что она снова беременна. Сама артистка пока никак не комментирует эту информацию.