Бейонсе наконец-то показала, как выглядят ее подросшие двойняшки

В июне 2017 года Беойнсе и Джей-Зи стали многодетными родителями. Артистка родила мужу мальчика Сэра и девочку Руми. Недавно малышам исполнился один год. Как прошел их день рождения, мы можем только догадываться: знаменитости не рассказывают об этом в соцсетях и вообще скрывают младших детей.

Папарацци всего пару раз удавалось сфотографировать крох, да и то с очень большого расстояния. На днях сама Бейонсе решила показать, как же изменились ее сын и дочь.