Гороскоп на 26 июля подскажет, как провести этот день с пользой

Благоприятный день для многих начинаний. Добьются успехов те, кто ищет нестандартные способы решения проблем, но не забывает о здравом смысле, пишет Dvorec. Благоприятна финансовая ситуация, запланированные покупки будут удачными.
Овен
День не подходит для решения сложных проблем, а также любых дел, требующих привлечения помощников и союзников. Овнам сегодня следует рассчитывать, в первую очередь, на собственные силы – только в этом случае им удастся добиться успеха. Стабильна финансовая ситуация, возможны незначительные денежные поступления.
Отношения с любимым человеком складываются хорошо, одиноким Овнам пора готовиться к серьезным переменам в личной жизни. Очень удачен день для поездок, романтических путешествий, сентиментальных прогулок. Желательно отказаться от посещения многолюдных мероприятий – им стоит предпочесть дружеские встречи в узком кругу.
Телец
Несмотря на некоторые трудности, Тельцы сохранят хорошее настроение и умение радоваться тем сюрпризам, которые преподносит судьба. Высокий энергетический потенциал наделит вас жизненной силой, достаточной для того, чтобы одержать верх над недоброжелателями, отстоять собственную точку зрения в дискуссиях и спорах любого рода. Однако имейте в виду, что резкость некоторых высказываний может привести к ухудшению ваших отношений с любимым человеком.
Очень хороши семейные отношения, этот день можно провести в компании родственников, не опасаясь столкнуться с непониманием, критикой, упреками. Поездки сложатся хорошо, активный отдых на природе взбодрит.
Близнецы
Активные развлечения и чрезмерные физические нагрузки нежелательны, а вот позаботиться о своем здоровье звезды настоятельно рекомендуют. У вас будет много дел, поэтому переутомление не исключено. Многие ваши начинания увенчаются успехом, если вы вовремя обратитесь за помощью к единомышленникам.
Высока вероятность денежных поступлений, подарков, выгодных сделок. Не возникнет затруднений при приобретении крупных и дорогостоящих вещей. Новые знакомства не разочаруют, случайная встреча может положить начало серьезным отношениям. Родственники могут позволить себе бестактные высказывания в ваш адрес, однако обижаться на них не стоит.
Рак
Этот день подходит для творческой работы, самореализации. Некоторое время придется уделить размышлениям о профессиональных делах, анализу сложившейся ситуации. Впрочем, куда больше Раков интересует сфера личных отношений – новое знакомство может стать началом бурного романа, а случайная встреча с давним поклонником заставит ваше сердце биться быстрее.
Нестабильны отношения с родственниками: на смену неподдельной взаимной симпатии могут прийти раздражение и обиды. Старайтесь не поддаваться на провокации: многое зависит от вашей способности сохранять спокойствие. Отличный день для отдыха в большой компании, необычного праздника, экзотического торжества.
Лев
Обычно общительные Львы сегодня будут весьма замкнутыми и вряд ли станут душой компании, инициаторами развлечений. Нежелательны встречи с малознакомыми людьми: трудно будет произвести хорошее впечатление на тех, кто еще не успел оценить вас по достоинству. Сложности финансового характера не испортят настроения, но вы поступите разумно, если не станете швырять деньги на ветер.
Не исключены ссоры с любимым человеком и членами семьи. Близкие ожидают от вас безграничной гибкости и ангельского терпения, однако именно сегодня вы едва ли захотите проявлять эти достойные качества. Стройте планы на будущее и ищите легкие пути их реализации: вас могут посетить интересные идеи.
Дева
Вы идете к поставленной цели, жертвуя многим ради ее достижения. Однако задумайтесь о том, не слишком ли много вы кладете на алтарь; не исключено, что, увлекшись своим делом, вы надолго испортите отношения с родственниками, обидите любимого человека, заслужите обоснованную критику друзей. Окружающим вы можете показаться неисправимым эгоистом, и, хотя на самом деле это не так, исправить впечатление будет трудно.
Постарайтесь сдержать обещания, данные близким, не отказывайтесь от участия в решении семейных проблем, не относитесь пренебрежительно к маленьким домашним радостям. Вас могут ожидать светские победы, но некоторая неразборчивость в связях испортит все дело, если вы не приложите усилий для сохранения своей репутации.
Весы
Благоприятный день, сулящий успехи и победы, в том числе – весьма значительные. У вас есть возможность направить события в нужное русло, оказать воздействие на людей, от которых многое зависит, заручиться поддержкой влиятельных лиц и найти единомышленников. Однако следует помнить, что этот день не подходит для начала семейного бизнеса: смешивать вопросы делового и личного характера никак нельзя.
Общение с любимым человеком подарит приятные минуты, если вам не изменит чувство такта. Не заставляйте своего избранника ревновать, последствия легкомысленной выходки могут быть не слишком приятными. Финансовая картина в высшей степени благоприятна, можно ожидать ценных подарков.
Скорпион
Не самый простой день; на подарки судьбы и легкие победы рассчитывать не приходится. Постарайтесь сохранить то, чего успели добиться, не тратить силы на достижение сомнительных целей, не выплескивать в спорах и дискуссиях энергию, которой можно было бы найти лучшее применение. Контролируйте расходы, старайтесь внимательно следить за своими вещами: возможны досадные потери, которые принесут немало беспокойства. Общение с малознакомыми людьми нежелательно.
Поступки любимого человека могут озадачить и насторожить вас. Старайтесь не давать воли ревности и выражать свое недовольство в предельно тактичной форме: ваши суждения покажутся близким слишком резкими. Поездки могут не оправдать ожиданий, если вы не будете лично контролировать все этапы подготовки.
Стрелец
Поездки стоит отложить – чем ближе вы держитесь к дому, тем щедрее будут звезды на подарки и приятные сюрпризы. Велика вероятность творческих удач, появления оригинальных идей, реализация которых позже позволит вам подняться по карьерной лестнице. Вы сможете отлично проявить себя, приняв участие в общественных мероприятиях, заручиться поддержкой влиятельных лиц. Есть шанс помириться с теми, кого вы ненароком обидели.
В личных делах также складывается благоприятная ситуация, которая позволит вам улучшить отношения с близкими, преодолеть разногласия и оставить в прошлом упреки и недоверие. Имейте в виду, что в течение дня ваше настроение может быть весьма неровным, и не поддавайтесь приступам раздражения.
Козерог
Этот день обещает много интересного. Вы готовы нарушить традиции и испытать свои силы на новом, неожиданном для окружающих поприще. Можно не сомневаться, что родственники по достоинству оценят ваши успехи, а любимый человек сделает все возможное, чтобы они стали еще более значительными. Хороший день для покупок, в том числе и крупных, начала ремонта или подготовки к переезду – в этом вам будет сопутствовать удача. Не рассчитывайте на бескорыстную помощь незнакомцев; лучше обратиться к тем, кого вы хорошо знаете.
Жизненный потенциал высок, вам не покажутся утомительными даже очень долгие поездки. Активный отдых на природе тоже едва ли вызовет усталость – сегодня вы полны сил и жнергии.
Водолей
Хорошо складываются отношения в семье. Водолеям не придется прилагать больших усилий, чтобы достичь взаимопонимания как с представителями старшего поколения, так и с детьми. Вы можете выступить инициатором дел, которые объединят родственников, или положат начало новым семейным традициям. Полезным будет отдых на свежем воздухе, участие в спортивных играх, посещение культурных мероприятий. Досадная мелочь может испортить впечатление от долгожданной поездки, но серьезных проблем в пути не возникнет.
Некоторые трудности возможны в романтических отношениях. Связаны они с тем, что едва ли любимый человек по достоинству ваше стремление к независимости; склонность одиноких Водолеев к необдуманным поступкам может отпугнуть потенциальных партнеров.
Рыбы
Самое время заняться решением имущественных вопросов и крупными покупками – у вас есть шанс хорошо вложить деньги или обзавестись вещами, которые сделают жизнь легче и приятнее. Удача будет сопутствовать тем, кто готов к сотрудничеству, но и от самостоятельной деятельности на выбранном поприще не отказывается.
В личной жизни возможны сложности. Любимый человек будет более обычного ревнив, родственники – требовательны. Не доводите дело до конфликта, но и на уступки идите лишь в том случае, если сами считаете это необходимым, иначе в дальнейшем вам будет трудно отстаивать свою точку зрения.