Гороскоп на 26 июля подскажет, как провести этот день с пользой

Дева

Вы идете к поставленной цели, жертвуя многим ради ее достижения. Однако задумайтесь о том, не слишком ли много вы кладете на алтарь; не исключено, что, увлекшись своим делом, вы надолго испортите отношения с родственниками, обидите любимого человека, заслужите обоснованную критику друзей. Окружающим вы можете показаться неисправимым эгоистом, и, хотя на самом деле это не так, исправить впечатление будет трудно.

Постарайтесь сдержать обещания, данные близким, не отказывайтесь от участия в решении семейных проблем, не относитесь пренебрежительно к маленьким домашним радостям. Вас могут ожидать светские победы, но некоторая неразборчивость в связях испортит все дело, если вы не приложите усилий для сохранения своей репутации.

Весы

Благоприятный день, сулящий успехи и победы, в том числе – весьма значительные. У вас есть возможность направить события в нужное русло, оказать воздействие на людей, от которых многое зависит, заручиться поддержкой влиятельных лиц и найти единомышленников. Однако следует помнить, что этот день не подходит для начала семейного бизнеса: смешивать вопросы делового и личного характера никак нельзя.

Общение с любимым человеком подарит приятные минуты, если вам не изменит чувство такта. Не заставляйте своего избранника ревновать, последствия легкомысленной выходки могут быть не слишком приятными. Финансовая картина в высшей степени благоприятна, можно ожидать ценных подарков.

Скорпион

Не самый простой день; на подарки судьбы и легкие победы рассчитывать не приходится. Постарайтесь сохранить то, чего успели добиться, не тратить силы на достижение сомнительных целей, не выплескивать в спорах и дискуссиях энергию, которой можно было бы найти лучшее применение. Контролируйте расходы, старайтесь внимательно следить за своими вещами: возможны досадные потери, которые принесут немало беспокойства. Общение с малознакомыми людьми нежелательно.

Поступки любимого человека могут озадачить и насторожить вас. Старайтесь не давать воли ревности и выражать свое недовольство в предельно тактичной форме: ваши суждения покажутся близким слишком резкими. Поездки могут не оправдать ожиданий, если вы не будете лично контролировать все этапы подготовки.

Стрелец

Поездки стоит отложить – чем ближе вы держитесь к дому, тем щедрее будут звезды на подарки и приятные сюрпризы. Велика вероятность творческих удач, появления оригинальных идей, реализация которых позже позволит вам подняться по карьерной лестнице. Вы сможете отлично проявить себя, приняв участие в общественных мероприятиях, заручиться поддержкой влиятельных лиц. Есть шанс помириться с теми, кого вы ненароком обидели.

В личных делах также складывается благоприятная ситуация, которая позволит вам улучшить отношения с близкими, преодолеть разногласия и оставить в прошлом упреки и недоверие. Имейте в виду, что в течение дня ваше настроение может быть весьма неровным, и не поддавайтесь приступам раздражения.

Козерог