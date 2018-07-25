Девочка-припевочка! 34-летняя Эмбер Роуз вышла в свет в детском платье
25 июля 2018, 14:54
34-летняя модель и актриса Эмбер Роуз имеет собственные представления об игривом и молодежном образе...
Звезда Сети и телевидения прогулялась по Беверли-Хиллз в коротком желтом платье в горох. Образ дополняли колготки в сетку и массивные ботинки на шнуровке.
Если бы не вырез прямо под грудью, можно было бы подумать, что Эмбер взяла платье в шкафу у подруги ее пятилетнего сына Себастиана, которого она родила от репера Уиза Халифы.