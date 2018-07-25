Загадочная история: парень попросил пользователей Сети помочь понять, что за дыра появилась у него в саду

Когда пользователь Imgur rhysfcarter6 обнаружил, что в его дворе появилась таинственная дыра, он понял, что ему нужно исследовать то, что находится внизу. Конечно, выкапывая случайную яму, всегда есть риск обнаружить мертвое тело, проклятый колодец или что-то в этом роде, но есть также вероятность, что там лежат сокровища или капсула времени, пишет Фабиоса. Вы бы рискнули начать поиски?
Парень, в саду у которого обнаружилась эта таинственная дыра, живет в Англии. Разобравшись с собственными версиями того, что же может находиться внизу, он решил спросить мнение пользователей Imgur.
Эта дыра появилась в моем саду. При ближайшем рассмотрении видно, что это кирпичная яма. Глубина составляет около 183 см, а ширина - 122 см. Дом был построен в 1888 году и расположен в небольшой деревне Саффолк в Англии. Как думаете, что это за дыра?
Чуть позже он начал копать. Интерес не исчезал. В яме была большая каменная пробка, а также маленькая металлическая кнопка.
Вскоре весь дворь превратился в раскопки...
Но вот вам "ключ". В кирпичах была обнаружена труба, ведущая прямо к дому. Вот несколько версий пользователей социальной сети о том, что же это за яма: "Столетний туалет", "Старинный колодец", "Помойная яма", "Старинный септик".
Именно последняя версия была самой популярной. Септик - элемент локального очистного сооружения. Визуально сооружение в яме действительно больше всего напоминает именно этот механизм.
Септики еще называют отстойниками. Их применяют на стадии проектирования и строительства комплексных систем очистки.
Учитывая тот факт, что находка вела к дому, скорее всего, парень нашел именно такой старинный септик. А вы как думаете, что это за яма? Поделитесь своим мнением в комментариях.