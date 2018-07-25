Ср, 25.07.2018
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Загадочная история: парень попросил пользователей Сети помочь понять, что за дыра появилась у него в саду

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ФОТО: Fabiosa

Когда пользователь Imgur rhysfcarter6 обнаружил, что в его дворе появилась таинственная дыра, он понял, что ему нужно исследовать то, что находится внизу. Конечно, выкапывая случайную яму, всегда есть риск обнаружить мертвое тело, проклятый колодец или что-то в этом роде, но есть также вероятность, что там лежат сокровища или капсула времени, пишет Фабиоса. Вы бы рискнули начать поиски?

Парень, в саду у которого обнаружилась эта таинственная дыра, живет в Англии. Разобравшись с собственными версиями того, что же может находиться внизу, он решил спросить мнение пользователей Imgur. 

ФОТО: Fabiosa

Эта дыра появилась в моем саду. При ближайшем рассмотрении видно, что это кирпичная яма. Глубина составляет около 183 см, а ширина - 122 см. Дом был построен в 1888 году и расположен в небольшой деревне Саффолк в Англии. Как думаете, что это за дыра?

Чуть позже он начал копать. Интерес не исчезал. В яме была большая каменная пробка, а также маленькая металлическая кнопка.

ФОТО: Fabiosa

Вскоре весь дворь превратился в раскопки...

ФОТО: Fabiosa

Но вот вам "ключ". В кирпичах была обнаружена труба, ведущая прямо к дому. Вот несколько версий пользователей социальной сети о том, что же это за яма: "Столетний туалет", "Старинный колодец", "Помойная яма", "Старинный септик".

Именно последняя версия была самой популярной. Септик - элемент локального очистного сооружения. Визуально сооружение в яме действительно больше всего напоминает именно этот механизм.

ФОТО: Fabiosa

Септики еще называют отстойниками. Их применяют на стадии проектирования и строительства комплексных систем очистки.

Учитывая тот факт, что находка вела к дому, скорее всего, парень нашел именно такой старинный септик. А вы как думаете, что это за яма? Поделитесь своим мнением в комментариях. 

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