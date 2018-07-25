Загадочная история: парень попросил пользователей Сети помочь понять, что за дыра появилась у него в саду

Парень, в саду у которого обнаружилась эта таинственная дыра, живет в Англии. Разобравшись с собственными версиями того, что же может находиться внизу, он решил спросить мнение пользователей Imgur.

ФОТО: Fabiosa

Эта дыра появилась в моем саду. При ближайшем рассмотрении видно, что это кирпичная яма. Глубина составляет около 183 см, а ширина - 122 см. Дом был построен в 1888 году и расположен в небольшой деревне Саффолк в Англии. Как думаете, что это за дыра?

Чуть позже он начал копать. Интерес не исчезал. В яме была большая каменная пробка, а также маленькая металлическая кнопка.

ФОТО: Fabiosa

Вскоре весь дворь превратился в раскопки...

ФОТО: Fabiosa

Но вот вам "ключ". В кирпичах была обнаружена труба, ведущая прямо к дому. Вот несколько версий пользователей социальной сети о том, что же это за яма: "Столетний туалет", "Старинный колодец", "Помойная яма", "Старинный септик".

Именно последняя версия была самой популярной. Септик - элемент локального очистного сооружения. Визуально сооружение в яме действительно больше всего напоминает именно этот механизм.

ФОТО: Fabiosa

Септики еще называют отстойниками. Их применяют на стадии проектирования и строительства комплексных систем очистки.