Эмили Ратаковски устала рекламировать откровенные бикини и снялась голой
25 июля 2018, 16:15
Модель, актриса и дизайнер одежды Эмили Ратаковски регулярно выкладывает в "Инстаграме" фото в сексуальных купальниках собственного авторства. Но на этот раз девушка решила отдохнуть от работы и снялась вообще без одежды.
Снимок был сделан на отдыхе в Майами, где Эмили отдыхает вместе с мужем.
За несколько часов откровенный снимок собрал почти полтора миллиона лайков. Подписчики модели остались в восторге — как, впрочем, и всегда.
"На всей земле нет женщины прекраснее тебя", - пишет комментатор.
Отметим, что Эмили не в первый раз выкладывает фото без одежды. Впрочем, никто из поклонников модели не огорчается таким самоповторам.