Ср, 25.07.2018
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  • Эмили Ратаковски устала рекламировать откровенные бикини и снялась голой

Эмили Ратаковски устала рекламировать откровенные бикини и снялась голой

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Emily Ratajkowski.

ФОТО: Instagram / Instagram

Модель, актриса и дизайнер одежды Эмили Ратаковски регулярно выкладывает в "Инстаграме" фото в сексуальных купальниках собственного авторства. Но на этот раз девушка решила отдохнуть от работы и снялась вообще без одежды.

Снимок был сделан на отдыхе в Майами, где Эмили отдыхает вместе с мужем.

Emily Ratajkowski.

ФОТО: Instagram / Instagram

За несколько часов откровенный снимок собрал почти полтора миллиона лайков. Подписчики модели остались в восторге — как, впрочем, и всегда.

"На всей земле нет женщины прекраснее тебя", - пишет комментатор.

Отметим, что Эмили не в первый раз выкладывает фото без одежды. Впрочем, никто из поклонников модели не огорчается таким самоповторам.

Emily Ratajkowski

ФОТО: Instagram / Instagram

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