Эмили Ратаковски устала рекламировать откровенные бикини и снялась голой

Снимок был сделан на отдыхе в Майами, где Эмили отдыхает вместе с мужем.

Emily Ratajkowski. ФОТО: Instagram / Instagram

За несколько часов откровенный снимок собрал почти полтора миллиона лайков. Подписчики модели остались в восторге — как, впрочем, и всегда.

"На всей земле нет женщины прекраснее тебя", - пишет комментатор.

Отметим, что Эмили не в первый раз выкладывает фото без одежды. Впрочем, никто из поклонников модели не огорчается таким самоповторам.